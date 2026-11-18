Dopo lo stoico 4-5 all’Alvise De Toni di giovedì scorso, i Mastini attendono l’Alleghe tra le mura amiche nella gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia (giovedì 19, ore 19), ben sapendo che nell’hockey non esiste il catenaccio. La vittoria in Veneto ha confermato, qualora ve ne fosse bisogno, che il gruppo affidato a coach Dave Rich c’è ed è incredibilmente coeso.

E anche se la costruzione di gioco non è stata costante nei 60′, per comprensibili cali di energia da metà gara in poi, a fare la differenza sono state la grinta e le capacità tecniche, tra cui quella di sapersi difendere bene. Negli ultimi allenamenti in via Albani si è visto pattinare Joey Musa sul ghiaccio: un suo rientro (si è fatto male prima dell’inizio del campionato…) potrebbe dare respiro alla manovra giallonera e soprattutto un uomo (di qualità) in più, cosa che i Mastini cercano come acqua nel deserto a luglio con il sole allo zenit. Ma per ora non c’è alcuna comunicazione ufficiale in tal senso.

Servirà l’ennesima prova d’orgoglio di tutta la squadra, con Filippo Matonti chiamato ancora a vestire i panni della dea Kalì, visto che le Civette a vincere, proveranno eccome.

La formula, per chi se la fosse persa

In questo quarto di finale i gol non si sommano: conta chi vince le partite, non con quale punteggio. Se i gialloneri vincono o pareggiano nei tempi regolamentari, sono alle Final Four del 16 e 17 gennaio. Se vince Alleghe, si va direttamente all’overtime ed eventualmente ai rigori, la sera stessa. Il 5-4 dell’andata, quindi, non dà alcun margine di gol: è un vantaggio vero, ma si può perdere in un attimo.

Corti, ma vivi

Il “problema” dei Mastini, lo sappiamo, non è il cuore ma la panchina. L’infermeria è piena da settimane, ad Alleghe è mancato anche Anselmino e sabato a Torre Pellice la squadra di coach Rich è scesa sul ghiaccio con appena dodici giocatori di movimento. Ha vinto lo stesso, 5-3, con la doppietta di Piroso e i gol di Borghi, Lenta e De Toni, ma il “novembre di ferro” di Varese, cinque partite in quindici giorni, continua.

Civette sempre pericolose

All’andata Alleghe è andata sotto 0-2, ma ha reagito e si è rimessa in partita grazie alle belle giocate dei suoi alfieri: De Luca, Cruseman e Denoble. Nel terzo periodo ha giocato praticamente in costante powerplay, chiudendo il Varese nel proprio terzo difensivo. I gialloneri hanno resistito grazie all’ennesimo sforzo corale e a un super Filippo Matonti, bravo a rimediare alle poche sbavature difensive. La lezione è chiara: i primi 20′ dei Mastini sono stati tra i migliori della stagione, gli ultimi 20′ tanta sofferenza. Giovedì servirà dosare le energie per avere la lucidità necessaria ad affrontare un avversario che ora conosce meglio i punti deboli dei gialloneri.

«Abbiamo bisogno di voi»



La società ha deciso di far entrare gratis gli abbonati, che dovranno solo mostrare la tessera e sedersi al loro solito posto. L’appello, però, è rivolto a tutti gli appassionati di hockey: ora più che mai la squadra ha bisogno del calore del proprio pubblico per raggiungere il primo obiettivo stagionale, la partecipazione alle finali di Coppa Italia.