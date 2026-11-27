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Diventare madri senza rinunciare alle prospettive di crescita professionale. È l’obiettivo di Artser, società di servizi di Confartigianato Imprese Varese, che ha aderito al Codice per le imprese in favore della maternità promosso da Eugenia Roccella ministra per la Famiglia, la natalità e le Pari opportunità.

Un impegno formalizzato attraverso una lettera di intenti firmata dall’amministratore delegato e direttore generale Mauro Colombo, che mette nero su bianco le misure già adottate e gli obiettivi futuri. I numeri raccontano una realtà aziendale in cui il tema della genitorialità è centrale: su 164 dipendenti, 123 sono donne e 104 sono genitori. (foto da sinistra: Monica Nizzolini, chief manager Risorse Umane del gruppo artser e Mauro Colombo direttore generale Confartigianato Imprese Varese)

UN’ESPERIENZA UTILE ALLE IMPRESE

Tra il 2024 e il 2026, 44 persone hanno usufruito del congedo di maternità o parentale. Il tasso di rientro dalla maternità raggiunge il 92%, mentre in tutti i sei rientri monitorati tra il 2023 e il 2026 si sono registrati incrementi retributivi compresi tra l’1,7 e il 3,4%. L’esperienza maturata all’interno dell’azienda vuole diventare un riferimento anche per le oltre cinquemila imprese assistite nelle province di Varese, Pavia e Milano. «Serviamo imprese che in media hanno pochi dipendenti e per le quali una maternità è un’organizzazione da rifare – spiega Colombo –. Possiamo dire loro come si fa perché lo facciamo da anni con i nostri numeri. È una questione di cultura aziendale ma anche di supporto alla comunità territoriale».

PREPARARSI PRIMA, DURANTE E DOPO IL CONGEDO

Artser ha introdotto una procedura che accompagna le lavoratrici prima, durante e dopo il congedo. Sono previsti aggiornamenti concordati, formazione su richiesta, un colloquio un mese prima del rientro e un reinserimento graduale di quattro-sei settimane, con affiancamento e garanzia del ruolo e della retribuzione. La genitorialità diventa anche un’occasione di crescita professionale: attraverso un’intervista strutturata vengono valorizzate le competenze maturate con l’arrivo di un figlio, dalla gestione del tempo alla capacità di adattamento.

NON SOLO MADRI

Dal 2026 il colloquio è proposto anche ai padri. Sul fronte della conciliazione, l’azienda riconosce tre giornate mensili di congedo parentale retribuite al 100%, con una giornata aggiuntiva riservata ai padri. Il part-time reversibile interessa 34 persone, mentre l’89% dei collaboratori utilizza la flessibilità mensile. A queste misure si aggiungono il venerdì pomeriggio libero, i permessi per il compleanno dei figli e i rimborsi per le spese educative e di babysitting. «In Artser vogliamo che le persone possano immaginare il proprio futuro, professionale e familiare, senza sentirsi costrette a scegliere», sottolinea Monica Nizzolini, chief manager Risorse Umane del Gruppo.

L’adesione al Codice si inserisce nel percorso avviato con la certificazione per la parità di genere, ottenuta nel 2024, e la trasformazione in Società Benefit nel gennaio 2025. L’impegno è rendicontare annualmente le misure adottate e promuoverle anche tra le piccole imprese del territorio, adattandole alle esigenze delle singole realtà produttive.