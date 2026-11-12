Matonti para tutto, i Mastini vincono ad Alleghe nell’andata di Coppa Italia

Dolce e bellissimo l’esordio in Coppa Italia per i Mastini. Impegnati in trasferta ad Alleghe nella gara di andata dei quarti, i gialloneri passano con un sofferto ma meritato 5-4 e pongono le basi per il passaggio del turno anche se giovedì prossimo in via Albani servirà o vincere o pareggiare. Intanto però: 1-0 Varese.

I Mastini giocano un primo tempo da manuale dell’hockey che blocca Alleghe su tutti i fronti. Poi l’energia finisce con i gialloneri che si votano a San Filippo Matonti da Feltre, che evita il peggio. Vittoria importantissima di Varese che, nonostante l’ennesima defezione (Anselmino), fanno bottino pieno. Doppietta di Franchini, migliore sul ghiaccio assieme al portiere giallonero.

I Mastini partono davvero forte, dominando il primo periodo sotto tutti gli aspetti, con un gioco stellare e una difesa talmente ben calibrata da concedere ai padroni di casa solo due tiri in 20′. Alleghe che evita uno score molto più pesante solo grazie al gran lavoro dell’estremo difensore delle Civette, Mathias De Nardin, davvero bravo a respingere gli assalti di Varese. Prove davvero sorprendenti degli avanti gialloneri, con Franchini molto ispirato, assieme alle bellissime giocate di Girardi e Borghi. Poi le energie a metà della frazione centrale iniziano a calare, con le maglie difensive dei Mastini che si allargano, consentendo ai padroni di casa di prendere il possesso del gioco, con ottime azioni favorite nella maggior parte dei casi dagli enormi spazi lasciati dai gialloneri.

Da qui in poi è cosa di Filippo Matonti, fresco di esperienza in azzurro e capace di mettere sul ghiaccio una prestazione eccezionale. Il portiere oltre ai fendenti avversari si deve difendere anche dalla fisicità delle Civette, che in almeno quattro occasioni stendono l’estremo giallonero, con gli arbitri incapaci di riconoscere la differenza tra un regolare contrasto ed una carica al portiere. Situazioni che rischiano di scatenare, tra l’altro, inutili alterchi tra giocatori. Finale di partita incandescente, con i padroni di casa che sentono il profumo del sangue giallonero, effettivamente senza più stamina, ma l’ennesima prova di un gruppo sempre più solido e compatto è magistrale, riuscendo ad erigere l’ennesima barriera e rintuzzando gli attacchi dei veneti. Vittoria davvero importante che fa ben sperare per la gara di ritorno tra le mura amiche.

LA PARTITA

I – Varese parte bene: prima Piroso, in discesa solitaria, poi Crivellari, che sembra ricalcare i solchi del compagno di squadra, provano a superare l’estremo delle Civette De Nardin, che però è bravo a dire di no, prima con il gambale e poi con il bastone. Alleghe è in affanno e a 2:29 Soppelsa viene spedito in panca puniti per un fallo su Filippo Matonti. Varese sfiora la rete con De Toni ma la superiorità sfuma; i padroni di casa devono aspettare 6′ prima di tirare. Varese resta in avanti e De Val è costretto allo sgambetto per fermare l’ennesima incursione. Arriva un’altra superiorità senza risultati.

In parità numerica Varese continua a spingere, scheggiando un palo con De Toni. Le Civette sono in forte affanno e allora Terzago è bravo a fare il giro della gabbia avversaria e a mettere al centro un disco su cui si avventa Franchini, che insacca da pochi passi lo 0-1.

I gialloneri non smettono di spingere. Il disco gira sul bastone di Borghi, che serve Girardi: lui trasforma il bastone in un fioretto e infila un gol davvero bello; 0-2 Varese e time out per Alleghe.

Le Civette tornano sul ghiaccio con più grinta e Filippo Matonti è costretto a un’uscita kamikaze per salvare la propria porta, spazzando un disco rimasto a pochi metri dalla gabbia. I padroni di casa ci riprovano e stavolta passano con De Luca, lasciato colpevolmente libero di prendere la mira e caricare il tiro. 1-2.

I Mastini perdono reattività in difesa, Marco Matonti è costretto al fallo, i veneti giocano bene la superiorità e passano con Cruseman: 2-2 inatteso.

Botte e risposte: Varese costruisce due belle azioni e al terzo assalto De Toni vede libero Maekinen, che ha il tempo di prendere la mira e perforare De Nardin per il 2-3.

Alleghe però reagisce subito: Iori sbaglia la mira, ma un minuto dopo Denoble ha più fortuna e al quarto tentativo pesca il jolly del 3-3.

II – Varese riparte forte e De Nardin si esibisce in due super parate. Poi però è Alleghe ad avere l’uomo in più per un fallo di Piroso. Varese deve fare a meno anche di Maekinen, punito per ritardo volontario del gioco. In 5 contro 3 sale in cattedra Filippo Matonti, monumentale in almeno tre occasioni. I Mastini escono indenni dal doppio pericolo e tornati in parità numerica segnano di nuovo: De Toni aggancia un bel disco, s’invola in un uno contro zero e batte l’estremo avversario con un fendente imprendibile. 3-4.

Pochi minuti ancora power play per le Civette per un fallo di Franchini. Arriva l’ennesimo assalto e Filippo Matonti è ancora protagonista: su un tiro ravvicinato di Aleksandrov si produce in una spaccata degna di Carla Fracci. Pochi secondi dopo c’è un’altra penalità, molto dubbia, questa volta a Terzago. I Mastini sono di nuovo in tre contro cinque, i gialloneri reggono ma spendono davvero molte energie. Tornati in parità numerica, Varese passa ancora: Franchini ricama sul ghiaccio un incredibile sashiko e firma una rete spettacolare per il 3-5.

Prima della pausa Borghi guadagna una superiorità giocata però con meno intensità e le Civette colpiscono proprio quando tornano al completo: il disco scagliato da De Luca passa nel “quinto buco” di Filippo Matonti: 4-5.

III – Al rientro è Alleghe a iniziare meglio ma è Varese ad avere un’occasione enorme, con Franchini che stampa il disco sotto la traversa ma il rimbalzo è fuori. A parte questo però i Mastini soffrono molto la pressione dei padroni di casa, faticando a uscire dal terzo. Veneti molto ruvidi: due interventi al limite su Pippo Matonti, con gli arbitri intenti a guardar le stelle. Ancora Civette con De Luca (parata con la pinza dell’estremo giallonero) e Denoble che fa tutto da solo ma con mira pessima. Negli ultimi 6′ l’assalto è totale, con Filippo Matonti chiamato agli straordinari e caricato da Iori, di nuovo impunito.

Finale incandescente, con Cruseman e Schina cacciati in panca dei cattivi per reciproche scorrettezze, con Varese che deve fare a meno anche di Maekinen. I padroni di casa senza portiere sfiorano la marcatura ma poi negli ultimi secondi è Terzago a mancare di poco il gol a porta vuota: palo e sirena finale per un importante 4-5 giallonero.

ALLEGHE HOCKEY – HCMV MASTINI VARESE 4-5

(3-3; 1-2; 0-0)

RETI: 10.48 Franchini (V – Terzago, Piroso), 12.48 Girardi (V – Borghi, Makinen), 14.10 De Luca (A – Iori, Zardini Lacedelli), 15.35 Cruseman (A – Alexandrov, Denoble), 17.35 Makinen (V – Borghi, Franchini), 18.08 Denoble (A – Cruseman, F. Soppelsa); 23.55 De Toni (V),

31.44 Franchini (V – Terzago, Schina), 35.24 De Luca (A – Zardini Lacedelli, Alexandrov).

VARESE: F. Matonti (Mordenti); Schina, Makinen, Taufer, De Nardin, M. Matonti; Terzago, Girardi, Crivellari, Borghi, Mazzacane, Franchini, Lenta, De Toni, Piroso. All. Rich.