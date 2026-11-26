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L’Europa deve ripartire dai territori, garantendo alle amministrazioni locali un ruolo centrale nei processi decisionali e nell’accesso alle risorse comunitarie. È la posizione espressa da Matteo Luigi Bianchi, vicesegretario aggiunto di ANCI Lombardia e membro del Comitato europeo delle Regioni, intervenuto a Verona, nell’ambito dell’Assemblea nazionale dell’ANCI, all’incontro della Rete dei consiglieri locali dell’Unione europea.

Al centro dell’intervento dell’amministratore varesino il futuro dell’Unione e, in particolare, il nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, attraverso il quale saranno definite le priorità di investimento europee dei prossimi anni. La preoccupazione di Bianchi riguarda il rischio che la ricerca di una maggiore competitività economica e industriale possa ridimensionare il ruolo delle autonomie locali e delle politiche di coesione.

COMPETITIVITÀ E COESIONE NON SONO ALTERNATIVE

«Mi sono avvicinato al Comitato europeo delle Regioni nel 2015, quando ero sindaco di un piccolo comune del Varesotto di circa 4.300 abitanti. Oggi continuo a svolgere il mio mandato locale come assessore e rappresento il mio territorio all’interno del Comitato. Non è stata una scelta casuale: ho sempre avuto il desiderio di collocare la dimensione locale all’interno di un quadro più ampio, quello delle istituzioni europee», ha spiegato Bianchi.

Secondo la stima richiamata dall’esponente di ANCI Lombardia, circa il 70-75% della normativa europea ha un impatto diretto sui territori e sulle amministrazioni locali e regionali. Da qui la necessità di coinvolgere maggiormente Comuni e Regioni nella definizione delle politiche comunitarie.

«È giusto che il nuovo bilancio europeo tenga conto di uno scenario internazionale profondamente cambiato. È corretto porre la competitività tra le priorità dell’Unione e rafforzare la capacità del sistema economico e industriale europeo di confrontarsi con i grandi attori globali. Tuttavia non possiamo permettere che il tema della competitività metta in secondo piano principi altrettanto fondamentali: la coesione, la centralità dei territori, la sussidiarietà e il processo decisionale dal basso verso l’alto».

L’EUROPA VISTA DAL VARESOTTO

Nel suo intervento Bianchi ha richiamato anche la propria esperienza di amministratore di un territorio di confine, dove le relazioni internazionali rappresentano una componente fondamentale della vita economica e sociale. «Io provengo dalla Lombardia e vivo a pochi chilometri dal confine con la Confederazione Elvetica. Chi vive in territori di confine sa bene che la cooperazione transfrontaliera rappresenta uno dei valori più concreti dell’Unione europea, perché supera i confini nazionali e crea opportunità reali per cittadini e imprese».

Un’integrazione che passa attraverso le infrastrutture, la mobilità, il lavoro e le relazioni industriali. Bianchi ha ricordato come diverse imprese del territorio varesino lavorino prevalentemente per le filiere produttive tedesche, in particolare quelle del Baden-Württemberg. «È anche per questo che mi considero un convinto europeista: conosco il valore concreto che l’integrazione europea può generare per lo sviluppo dei territori».

IL RISCHIO DI LASCIARE INDIETRO I PICCOLI COMUNI

Particolare attenzione è stata dedicata alla capacità dei piccoli Comuni di accedere ai finanziamenti europei. L’esperienza del PNRR, secondo Bianchi, ha evidenziato le differenze tra le amministrazioni dotate di strutture tecniche e competenze progettuali adeguate e quelle di dimensioni più ridotte.

Per queste ultime diventa fondamentale il supporto delle Regioni e degli enti di area vasta. «Il rischio è che un modello troppo centralizzato lasci indietro proprio le realtà più fragili e meno strutturate. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi della competitività e delle strategie europee, come il diritto a restare nei territori, dobbiamo garantire che tutte le comunità possano partecipare e beneficiare delle opportunità offerte dall’Unione».

La richiesta è quindi quella di mantenere nel prossimo bilancio europeo i principi fondanti della politica di coesione: sviluppo equilibrato, sussidiarietà, valorizzazione delle autonomie locali e attenzione alle specificità territoriali. «Solo così l’Europa potrà essere più competitiva senza rinunciare alla propria identità e alla propria missione originaria», ha concluso Bianchi.

IL CONFRONTO TRA GLI AMMINISTRATORI LOCALI

L’incontro di Verona, coordinato da Ginevra Del Vecchio, coordinatrice della Rete dei consiglieri locali dell’Unione europea, ha rappresentato un’occasione di confronto tra amministratori italiani, in particolare giovani, sulle attività della rete e sui progetti sviluppati nei territori.

Sono intervenuti anche Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano, e Alessandro De Bernardis, consigliere comunale di Bergamo con delega alle Politiche europee, che ha illustrato le esperienze maturate in Lombardia anche grazie al supporto di ANCI Lombardia e della Consulta ANCI Giovani Lombardia.