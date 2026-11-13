NOTIZIARIO UISP del 13 novembre 2026

MAGIA E SORRISO – Mattia Bidoli porta “Wanders at War” a Cardano al Campo

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Venerdì 20 novembre torna l’amata Rassegna Circo Teatro con un appuntamento dal profondo impatto artistico e umano. Alle ore 21:15, lo spazio di SbocciArte a Cardano al Campo – di Sbocc, associazione e scuola di circo affiliata alla Uisp – accoglierà Mattia Bidoli, in arte “Flip”, protagonista e autore dello spettacolo Wanders at War.

Campione mondiale di Street Magic, Flip è prima di tutto un instancabile operatore umanitario. Da anni opera in prima linea nei contesti più drammatici del pianeta — tra cui Siria, Iraq, Libano, Ucraina e Gaza — dove affianca all’arte dell’illusione un concreto impegno nel supporto e nell’assistenza sociale per i bambini costretti a vivere tra le macerie. Collabora con organizzazioni internazionali e nel suo lavoro intreccia narrazione e testimonianza, cercando la luce nelle zone più oscure del mondo.

Wanders at War sceglie di non parlare della guerra in sé, bensì delle persone che continuano ostinatamente a vivere nonostante i conflitti. La magia, del resto, non ha il potere di fermare le bombe né di ricostruire un ospedale distrutto; possiede però una forza diversa e irrinunciabile, capace di regalare, anche solo per qualche minuto, un frammento di normalità e leggerezza in mezzo all’assurdo. L’ingresso alla serata è gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite il modulo online disponibile a QUESTO link. Per chi desidera arricchire l’esperienza della serata, è inoltre possibile cenare prima dello spettacolo presso il vicino circolo Quarto Stato, riservando il proprio tavolo direttamente sul sito circoloquartostato.it.

SPORT PER TUTTI – Premio Aice “6conNOI”



Lo sport per tutti come diritto costituzionale, senza barriere: si è svolta a Roma, nella sede del Ministero per lo Sport e i Giovani, la cerimonia di consegna del premio “6conNOI”, promosso da Aice (Associazione Italiana Contro l’Epilessia) in sinergia con l’Uisp. L’iniziativa ha celebrato il primo anno del protocollo d’intesa tra le due realtà, fondato sugli articoli 3 e 33 della Costituzione.

Un patto concreto che vive sui territori grazie alla formazione di operatori sportivi nella somministrazione, in caso di necessità, di farmaci privi di discrezionalità sanitaria, garantendo l’attività motoria in totale sicurezza alle persone con epilessia. Durante l’evento sono state premiate due realtà virtuose con una targa e un contributo di 1.000 euro per utenti ed enti erogatori: una testimonianza tangibile di come la collaborazione tra associazionismo e istituzioni renda la pratica sportiva un bene davvero accessibile a chiunque.

TESSERAMENTO UISP – Superare gli ostacoli

Dal 1° settembre è aperto il tesseramento Uisp. Con lo slogan “Superare gli ostacoli”, la nuova campagna social racconta i valori che spingono ogni anno oltre un milione di persone a sceglierci: lo sport come diritto di cittadinanza, inclusione, salute e tutela dei minori, lontano dall’idea di mera prestazione.

Aderire all’Uisp significa accedere a servizi e tutele concrete, ma anche entrare in una rete che da oltre 70 anni unisce l’Italia attraverso il movimento. Il nostro punto di forza è una formazione d’eccellenza per tecnici ed educatori: non un semplice attestato, ma la garanzia di competenze educative, sicurezza, presidio di benessere territoriale, conformità alle normative sul lavoro sportivo (UNILAV e RASD) e salvaguardia di giovani e adulti. Una realtà solida composta da 19 Settori di Attività, 174 qualifiche nazionali e 181 discipline.

Trovare lo sport giusto non significa cercare il risultato perfetto, ma il luogo in cui stare bene: nei nostri

corsi c’è uno spazio su misura per chiunque, a prescindere da età e livello di preparazione. Segui i nostri canali social per scoprire tutti i buoni motivi per tesserarti e unirti alla nostra comunità.

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