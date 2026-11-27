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Il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione festeggia 180 anni dalla nascita, avvenuta nel 1847, con un libro scritto dal presidente Damiano Previtali ed edito da Le Monnier Università, e con il contributo del manager bustocco Mauro Ghisellini, direttore di ACOF Olga Fiorini e consulente del ministro all’Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara. L’organismo esamina le nuove leggi sulla scuola e accompagna i cambiamenti del sistema educativo italiano.

Dal 1847 a oggi: 180 anni di storia scolastica

Il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione nacque nel 1847, quando l’Italia era divisa in Stati e ducati. Già allora emergeva il bisogno di una scuola capace di adeguarsi alle necessità del tempo e di rinnovarsi in modo continuo.

Il volume di Damiano Previtali ricostruisce questo percorso e il legame tra politica e istruzione. Nel cammino storico dell’organismo compaiono figure come Quintino Sella, Giosuè Carducci, Edmondo De Amicis, Antonio Fogazzaro e Aldo Moro.

L’incarico di Mauro Ghisellini dal 2021 alla nomina del 2024

Mauro Ghisellini vanta vent’anni di esperienza come consigliere dei ministri all’Istruzione, con un’attenzione costante all’innovazione. È entrato nel Consiglio superiore della Pubblica Istruzione all’inizio del 2021, in rappresentanza dell’Opera Nazionale Montessori, per valutare le proposte di legge che modificano le regole della scuola.

Nel 2024 il ministro Giuseppe Valditara lo ha nominato di nuovo nell’organismo. Ghisellini ha definito la conferma un motivo di grande orgoglio e ha ricordato una riunione speciale tenuta a Roma nella sala storica in cui parlò anche Aldo Moro come presidente, definendo il momento emozionante e segno di una forte responsabilità.

Inclusione e diritto allo studio al centro del lavoro

Ghisellini fa parte della commissione dedicata all’inclusione e al diritto allo studio. Secondo il direttore di ACOF Olga Fiorini, il lavoro all’interno del consiglio incide sulle strategie scolastiche in una fase di trasformazioni rapide per i giovani.

Riguardo al proprio impegno educativo, Ghisellini ha dichiarato: «È per me qualcosa di speciale, perché tocca le corde profonde del mio impegno nella scuola. Ripeto sempre che essere educatori dei ragazzi più capaci è qualcosa che può fare chiunque, mentre il vero compito è quello di aiutare chi vive una fragilità, chi parte da un gradino inferiore, chi chiede di esprimere il proprio potenziale».