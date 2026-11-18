Mauro Villa, un argentino a Varese si racconta a “Luci a Masnago”
La guardia della Openjobmetis è l'ospite in studio della puntata in onda "Live" su Radio Materia giovedì 19 (14,45) e poi disponibile in formato podcast. Sul piatto la vittoria di Reggio e il temuto match interno con Venezia
Un argentino a Varese. Uno dei tanti che gravitano nel mondo del basket biancorosso ma l’unico a essere una presenza stabile nella prima squadra della Openjobmetis nelle ultime stagioni. Mauro Villa, 22 anni, è l’ospite della puntata di “Luci a Masnago” che andrà in onda in diretta su Radio Materia dalle 14,45 di giovedì 19 novembre e che dal tardo pomeriggio dello stesso giorno sarà disponibile in formato podcast.
Nato a Mendoza, grande città non lontano dal confine cileno, Villa è ormai un “cittadino onorario” di Varese: arrivato giovanissimo in Lombardia per entrare a far parte del vivaio, ha effettuato la trafila comune agli altri ragazzi arrivati in prima squadra (da Zhao a Librizzi, da Virginio ad Assui) tra campionati giovanile e Serie B. Dopo un’operazione alla spalla che ne ha rallentato il percorso, dall’estate 2025 è membro “senior” a tutti gli effetti della squadra di Kastritis.
Insieme ai tre conduttori – Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Luca Antonelli – Villa analizzerà il momento della Openjobmetis che dopo le brusche frenate con Udine e Peristeri ha riacceso i motori a Reggio Emilia. All’orizzonte la sfida interna con Venezia di domenica 22 e poi la pausa per le Nazionali.
Nel corso della puntata non mancheranno le consuete rubriche dedicate al basket femminile (Tiro da 3 Pinti), a compleanni e ricorrenze, allo stato di salute dei giocatori. I tifosi che vogliono intervenire lo possono fare inviando un messaggio (meglio se vocale) al numero WhatsApp di Radio Materia: 353.4848857. Vale anche per i gatti, visto che abbiamo scoperto di avere anche un pubblico felino (da qui il riferimento nella foto in alto).
Vi ricordiamo infine che “Luci a Masnago” ha il proprio profilo Instagram dedicato (lo trovate CLICCANDO QUI) e resta disponibile su tutte le piattaforme di ascolto: cliccate “mi piace” o sulla “stellina” del vostro canale podcast preferito per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite!
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