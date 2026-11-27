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Cinque giorni di chiusura forzata per un locale pubblico di Saronno teatro, sabato scorso, di una violenta maxi rissa che ha coinvolto circa trenta persone. Il provvedimento di sospensione della licenza, firmato dal Questore di Varese a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è stato notificato ai titolari dell’esercizio commerciale dalla Polizia di Stato al termine dell’istruttoria curata dalla Divisione Polizia Amministrativa su segnalazione della Compagnia Carabinieri di Saronno.

L’episodio risale alla mezzanotte di sabato 21 novembre, quando tre pattuglie dell’Arma sono intervenute d’urgenza presso il bar a seguito della segnalazione di una furibonda colluttazione tra una trentina di individui. Sebbene all’arrivo dei militari molti dei partecipanti si fossero già dileguati, le ricerche scattate immediatamente nelle vie limitrofe hanno consentito di rintracciare tre uomini coinvolti nello scontro, tutti in evidente stato di alterazione alcolica e con ferite al volto.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 per soccorrere un altro cliente colpito al viso mentre stava semplicemente consumando un drink all’interno del locale. Poco dopo, altri due partecipanti contusi si sono presentati autonomamente presso la caserma dei carabinieri di Saronno, dove hanno ricevuto le cure dei sanitari. Sull’asfalto all’esterno del bar, i rilievi dei militari hanno documentato i segni della violenza: numerosi frammenti di vetro e tracce di sangue.

Tutti i sei soggetti identificati — risultati gravati da precedenti penali e con lesioni giudicate guaribili tra i 3 e i 15 giorni — sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa. Alla luce della gravità dei fatti, della presenza di avventori ubriachi, del bilancio dei feriti e della totale assenza di collaborazione riscontrata da parte del gestore, il Questore ha quindi disposto lo stop all’attività per cinque giorni.