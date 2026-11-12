Mazzate e investimento con l’auto: per il tentato omicidio a Busto Arsizio resta in carcere il 28enne fermato

Non è stato convalidato il fermo, ma per lui si sono aperte le porte del carcere. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 28enne, indagato per tentato omicidio e fuga dopo un incidente stradale. La decisione è arrivata giovedì 12 novembre, al termine dell’udienza di convalida, nell’ambito dell’inchiesta sull’aggressione avvenuta lunedì 9 novembre a Busto Arsizio a Beata Giulianaai danni di un ragazzo di 18 anni.

La vicenda, ricostruita nell’ordinanza firmata dal gip Veronica Giacoia, sarebbe iniziata con una discussione legata a una somma di denaro. La persona offesa avrebbe dovuto effettuare alcuni prelievi per conto del 28enne, che gli avrebbe indicato gli uffici postali e gli importi da ritirare. La mattina del 9 novembre, però, qualcosa sarebbe andato storto: all’ufficio postale di via Meda il giovane avrebbe ottenuto soltanto mille euro, anziché i tremila richiesti, e avrebbe consegnato quella somma all’uomo prima di allontanarsi.

Da qui, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe partita la reazione violenta. Il 28enne avrebbe raggiunto il ragazzo con una Peugeot grigia, insultandolo e minacciandolo di morte. Dopo averlo inseguito, sarebbe sceso dall’auto impugnando una mazza da baseball e lo avrebbe colpito con violenza alla parte laterale sinistra della testa. Il 18enne sarebbe caduto a terra perdendo conoscenza.

Ripresosi, avrebbe tentato di allontanarsi insieme a un amico, salendo sul proprio monopattino elettrico. L’inseguimento sarebbe però proseguito fino all’incrocio tra via Meda e via Quintino Sella, dove l’auto avrebbe speronato il mezzo, facendo cadere entrambi i ragazzi. Il conducente si sarebbe quindi allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

Il giovane ferito è stato trasportato all’ospedale di Busto Arsizio. I medici gli hanno diagnosticato una lussazione alla spalla destra e un trauma cranico minore, con una prognosi di trenta giorni.

A sostenere la ricostruzione degli investigatori ci sono le dichiarazioni della vittima, il riconoscimento fotografico, le testimonianze di persone che avrebbero assistito all’investimento e gli accertamenti della Polizia locale. L’auto utilizzata sarebbe stata individuata nei pressi del pronto soccorso: all’interno, durante la perquisizione, è stata trovata anche una mazza da baseball.

Davanti al giudice, l’indagato ha fornito una versione diversa: avrebbe sostenuto di voler recuperare il denaro e una pochette con i propri documenti, affermando di aver colpito il ragazzo per difendersi da un’aggressione e negando di averlo investito volontariamente.

Il gip ha ritenuto sussistenti gravi indizi per il tentato omicidio, valorizzando in particolare la sequenza delle condotte, il colpo alla testa, le minacce e il successivo investimento. Ha inoltre ravvisato un concreto pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, escludendo che misure meno restrittive potessero essere sufficienti.

Il fermo non è stato convalidato perché, secondo il giudice, non erano presenti elementi concreti per sostenere il pericolo di fuga. È stata tuttavia disposta la custodia cautelare in carcere per il solo reato di tentato omicidio. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento.

Il difensore della persona fermata, avvocato Corrado Viazzo, contesta il tentato omicidio rispetto la modalità con la quale si è consumato l’agguato: «Se il mio cliente avesse avuto l’intenzione di uccidere la persona offesa, lo avrebbe potuto fare con la mazza da baseball che è stata sequestrata, invece ha desistito limitandosi a inseguire il diciottenne»