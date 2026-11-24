MC Metrocontrol di Besnate passa al gruppo tedesco Testo Industrial Services
Ceduto il 100% del capitale sociale dell’azienda varesina specializzata nella taratura e certificazione degli strumenti di misura. L’operazione segna l’ingresso del gruppo nel mercato italiano
Passaggio di proprietà per MC Metrocontrol, società con sede a Besnate, in provincia di Varese. La tedesca Testo Industrial Services GmbH ha completato l’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’azienda, facendo così il proprio ingresso nel mercato italiano attraverso un’operazione strategica.
MC Metrocontrol è specializzata nei servizi di taratura e certificazione degli strumenti di misura. I suoi laboratori sono accreditati da Accredia per diverse grandezze metrologiche, tra cui temperatura, pressione, umidità e misure elettriche. L’azienda offre inoltre servizi di qualificazione dei processi termici, svolti sia presso la propria sede sia negli impianti dei clienti.
L’ACQUIRENTE TEDESCO
Testo Industrial Services è uno dei principali laboratori di taratura in Germania, con oltre 350 procedure accreditate e una certificazione ISO 9001:2015. Alle attività di taratura affianca competenze nella gestione delle apparecchiature di prova e nei servizi di qualificazione e validazione. Presente in numerose sedi europee, il gruppo offre servizi tecnici rivolti a diversi settori industriali.
Per gli aspetti legali dell’operazione, Advant Nctm ha assistito Testo Industrial Services per i profili M&A con i partner Lorena Possagno e Jacopo Arnaboldi. I soci di MC Metrocontrol, Piergiuseppe Cusa e Mauro Cilloni, sono stati invece assistiti dallo studio Lexant, con un team guidato dal partner Enrico Morello.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.