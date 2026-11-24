Passaggio di proprietà per MC Metrocontrol, società con sede a Besnate, in provincia di Varese. La tedesca Testo Industrial Services GmbH ha completato l’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’azienda, facendo così il proprio ingresso nel mercato italiano attraverso un’operazione strategica.

MC Metrocontrol è specializzata nei servizi di taratura e certificazione degli strumenti di misura. I suoi laboratori sono accreditati da Accredia per diverse grandezze metrologiche, tra cui temperatura, pressione, umidità e misure elettriche. L’azienda offre inoltre servizi di qualificazione dei processi termici, svolti sia presso la propria sede sia negli impianti dei clienti.

L’ACQUIRENTE TEDESCO

Testo Industrial Services è uno dei principali laboratori di taratura in Germania, con oltre 350 procedure accreditate e una certificazione ISO 9001:2015. Alle attività di taratura affianca competenze nella gestione delle apparecchiature di prova e nei servizi di qualificazione e validazione. Presente in numerose sedi europee, il gruppo offre servizi tecnici rivolti a diversi settori industriali.

Per gli aspetti legali dell’operazione, Advant Nctm ha assistito Testo Industrial Services per i profili M&A con i partner Lorena Possagno e Jacopo Arnaboldi. I soci di MC Metrocontrol, Piergiuseppe Cusa e Mauro Cilloni, sono stati invece assistiti dallo studio Lexant, con un team guidato dal partner Enrico Morello.