McDonald’s dona 80 pasti caldi alla Casa della Carità di Varese
Prosegue in città la sesta edizione di “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale promossa da McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia. I pasti preparati nei due ristoranti varesini sono stati distribuiti alla mensa della Casa della Carità - Pane di Sant’Antonio, a sostegno delle persone in difficoltà
La sesta edizione di Sempre aperti a donare prosegue a Varese: McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. Nella giornata di ieri, lunedì 16 novembre, sono stati 80 i pasti caldi donati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.
I ristoranti McDonald’s di Varese in via Morosini e in via Bolchini sono stati coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si sono occupati della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla mensa della Casa della Carità – Pane di Sant’Antonio odv.
Le donazioni in città, dove McDonald’s conta due ristoranti, sono parte di Sempre aperti a donare, l’iniziativa benefica di McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS nata durante la pandemia per dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Da allora, il progetto è stato rinnovato di anno in anno e nelle ultime 5 edizioni ha permesso di donare, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre centinaia di organizzazioni caritatevoli locali, oltre 1 milione di pasti caldi in tutta Italia.
Sempre aperti a donare è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese.
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