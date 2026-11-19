La scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” di Cislago ha conquistato la medaglia d’argento all’undicesima edizione del concorso nazionale “Monumenti & Natura, le Scuole Italiane in Azione sul Territorio”, un riconoscimento che premia non soltanto il lavoro svolto dagli studenti, ma anche la capacità di guardare agli spazi della propria comunità con occhi nuovi, riconoscendone il valore educativo e sociale.

La competizione, promossa dalla Fondazione Napoli Novantanove in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Cultura, ha coinvolto circa 1.500 istituti scolastici di tutta Italia. Tra questi, la scuola cislaghese si è distinta per aver scelto di adottare la panchina rossa del Parco comunale, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Una scelta che ha dato vita a un percorso di riflessione e approfondimento su temi di grande attualità, a partire dalle pari opportunità, dal rispetto reciproco e dal superamento degli stereotipi di genere. Il progetto ha permesso di intrecciare l’educazione civica con i temi dell’orientamento e della sostenibilità ambientale, coinvolgendo i ragazzi in un’esperienza legata direttamente al territorio in cui vivono.

Particolarmente significativo il fatto che gli studenti abbiano individuato un luogo che frequentano quotidianamente, trasformandolo idealmente in uno spazio di testimonianza e consapevolezza. La panchina rossa non è stata considerata soltanto un elemento del parco, ma un simbolo capace di trasmettere valori e stimolare una riflessione collettiva.

Il riconoscimento arriva inoltre a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e assume quindi un valore ancora più significativo. Un risultato che, come sottolinea l’Amministrazione comunale, «conferma l’importanza di investire nell’educazione delle giovani generazioni per costruire una società più equa, inclusiva e rispettosa».

Il Comune di Cislago ha espresso soddisfazione e orgoglio per il traguardo raggiunto, rivolgendo le proprie congratulazioni alla dirigente scolastica, agli studenti e ai docenti che li hanno accompagnati nel percorso, riconoscendo la sensibilità e l’impegno dimostrati.