Il menu delle feste del tuo locale su VareseNews: come farlo trovare a chi cerca dove pranzare a Natale
Pranzo di Natale, cenone di Capodanno, cene aziendali: VareseNews mette a disposizione di ristoranti, trattorie e agriturismi del territorio uno spazio per raccontare il proprio menu delle feste. Ecco come funziona e come richiedere una proposta.
Ogni anno, tra fine novembre e metà dicembre, migliaia di lettori del Varesotto si fanno la stessa domanda: dove pranziamo a Natale? E poco dopo: dove facciamo il cenone di Capodanno, dove portiamo i colleghi per la cena aziendale. Per un ristorante, una trattoria o un agriturismo del territorio è il momento in cui farsi trovare. Anche quest’anno VareseNews mette a disposizione dei locali uno spazio dedicato al menu delle feste.
Perché le feste si giocano in anticipo
I numeri spiegano perché conviene muoversi presto. Lo scorso anno, secondo Fipe-Confcommercio, 5,5 milioni di italiani hanno pranzato al ristorante il 25 dicembre e 4,6 milioni hanno fatto il cenone di Capodanno fuori casa, con una spesa media rispettivamente di 82 e 94 euro a persona. In provincia di Varese i ristoratori hanno raccontato di sale al completo il giorno di Natale, di famiglie che scelgono il ristorante già alla Vigilia, di cene aziendali più numerose e di una richiesta crescente di piatti da asporto. C’è chi prenota il tavolo del 25 dicembre già ad agosto. I dati completi sono nell’articolo su quanti italiani mangiano fuori casa a Natale e Capodanno.
Chi sceglie dove festeggiare confronta menu, prezzi e atmosfere, e lo fa leggendo. Un menu raccontato bene, con i piatti, il prezzo e le informazioni per prenotare, arriva a chi sta decidendo proprio in quei giorni.
Cosa puoi fare su VareseNews
- Un articolo dedicato al tuo menu per il pranzo di Natale, la cena della Vigilia, il cenone di Capodanno o le cene aziendali, pubblicato nello speciale delle feste e raccolto nella sezione Menu delle feste, dove i lettori trovano le proposte dei locali del territorio.
- L’Agenda del tempo libero e Che fare nel weekend, per chi organizza serate, veglioni, brunch o eventi a tema.
- Banner, newsletter e social, per raggiungere i lettori ogni giorno nelle settimane che precedono le feste.
- Il Calendario dell’Avvento digitale, la novità del 2026: 25 caselle, una al giorno fino a Natale, in cui un’attività del territorio propone uno sconto, un buono, un omaggio o un’esperienza. La casella del giorno esce sul giornale e arriva nella newsletter quotidiana.
- Radio Materia, con un palinsesto natalizio dedicato e la possibilità di diventarne partner.
I numeri dello scorso Natale
Nel Natale 2025 i contenuti dello speciale pubblicati su VareseNews e LegnanoNews hanno raccolto 208.000 visualizzazioni, con oltre 40 partner coinvolti. Numeri che si sommano a un sistema di comunicazione che raggiunge ogni giorno il territorio con il giornale, i social, le newsletter, la radio e gli eventi.
Come partecipare
Per ricevere una proposta costruita sul tuo locale compila il modulo qui sotto: l’ufficio marketing di VareseNews ti ricontatterà per capire insieme la soluzione più adatta. In alternativa puoi scrivere a marketing@varesenews.it. Tutte le opportunità per le feste sono raccolte nella pagina Natale 2026 su VareseNews.
Il giorno di Natale molti ristoranti del Varesotto sono al completo: prima il tuo menu è online, più tempo hanno i lettori per sceglierlo e prenotare.
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