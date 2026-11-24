Ogni anno, tra fine novembre e metà dicembre, migliaia di lettori del Varesotto si fanno la stessa domanda: dove pranziamo a Natale? E poco dopo: dove facciamo il cenone di Capodanno, dove portiamo i colleghi per la cena aziendale. Per un ristorante, una trattoria o un agriturismo del territorio è il momento in cui farsi trovare. Anche quest’anno VareseNews mette a disposizione dei locali uno spazio dedicato al menu delle feste.

Perché le feste si giocano in anticipo

I numeri spiegano perché conviene muoversi presto. Lo scorso anno, secondo Fipe-Confcommercio, 5,5 milioni di italiani hanno pranzato al ristorante il 25 dicembre e 4,6 milioni hanno fatto il cenone di Capodanno fuori casa, con una spesa media rispettivamente di 82 e 94 euro a persona. In provincia di Varese i ristoratori hanno raccontato di sale al completo il giorno di Natale, di famiglie che scelgono il ristorante già alla Vigilia, di cene aziendali più numerose e di una richiesta crescente di piatti da asporto. C’è chi prenota il tavolo del 25 dicembre già ad agosto. I dati completi sono nell’articolo su quanti italiani mangiano fuori casa a Natale e Capodanno.

Chi sceglie dove festeggiare confronta menu, prezzi e atmosfere, e lo fa leggendo. Un menu raccontato bene, con i piatti, il prezzo e le informazioni per prenotare, arriva a chi sta decidendo proprio in quei giorni.

Cosa puoi fare su VareseNews

Un articolo dedicato al tuo menu per il pranzo di Natale, la cena della Vigilia, il cenone di Capodanno o le cene aziendali, pubblicato nello speciale delle feste e raccolto nella sezione Menu delle feste, dove i lettori trovano le proposte dei locali del territorio.

per il pranzo di Natale, la cena della Vigilia, il cenone di Capodanno o le cene aziendali, pubblicato nello speciale delle feste e raccolto nella sezione Menu delle feste, dove i lettori trovano le proposte dei locali del territorio. L’Agenda del tempo libero e Che fare nel weekend , per chi organizza serate, veglioni, brunch o eventi a tema.

, per chi organizza serate, veglioni, brunch o eventi a tema. Banner, newsletter e social , per raggiungere i lettori ogni giorno nelle settimane che precedono le feste.

, per raggiungere i lettori ogni giorno nelle settimane che precedono le feste. Il Calendario dell’Avvento digitale , la novità del 2026: 25 caselle, una al giorno fino a Natale, in cui un’attività del territorio propone uno sconto, un buono, un omaggio o un’esperienza. La casella del giorno esce sul giornale e arriva nella newsletter quotidiana.

, la novità del 2026: 25 caselle, una al giorno fino a Natale, in cui un’attività del territorio propone uno sconto, un buono, un omaggio o un’esperienza. La casella del giorno esce sul giornale e arriva nella newsletter quotidiana. Radio Materia, con un palinsesto natalizio dedicato e la possibilità di diventarne partner.

I numeri dello scorso Natale

Nel Natale 2025 i contenuti dello speciale pubblicati su VareseNews e LegnanoNews hanno raccolto 208.000 visualizzazioni, con oltre 40 partner coinvolti. Numeri che si sommano a un sistema di comunicazione che raggiunge ogni giorno il territorio con il giornale, i social, le newsletter, la radio e gli eventi.

Come partecipare

Per ricevere una proposta costruita sul tuo locale compila il modulo qui sotto: l’ufficio marketing di VareseNews ti ricontatterà per capire insieme la soluzione più adatta. In alternativa puoi scrivere a marketing@varesenews.it. Tutte le opportunità per le feste sono raccolte nella pagina Natale 2026 su VareseNews.

Il giorno di Natale molti ristoranti del Varesotto sono al completo: prima il tuo menu è online, più tempo hanno i lettori per sceglierlo e prenotare.