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Barzola, Capronno, il lungolago, il borgo storico, la biblioteca. Angera attraversa tutta la città e trova il suo filo rosso, anzi borgogna visto le festività, nella partecipazione delle tante realtà che, anno dopo anno, danno vita al Natale. Associazioni, gruppi di volontariato, commercianti, bande musicali e comunità locali firmano un programma che accompagnerà cittadini e visitatori dal 28 novembre fino al 10 gennaio.

Il primo appuntamento è in programma nel fine settimana del 28 e 29 novembre all’Asilo Vedani con “È quasi Natale”, iniziativa che propone laboratori, tombolata, merende e momenti di animazione per bambini e famiglie. La settimana successiva le feste raggiungeranno Barzola, dove il 5 dicembre si terranno l’inaugurazione del presepe, l’accensione delle luci e il passaggio dei cornamusari accompagnati dal tè caldo della Pro Loco.

L’8 dicembre rappresenterà uno dei momenti centrali del calendario. In piazza Parrocchiale tornerà “Natale nel Borgo”, con i mercatini dell’associazione Mani Magiche, gli stand gastronomici delle associazioni angeresi e la musica del Corpo Musicale Santa Cecilia. All’imbrunire è prevista l‘accensione dell’albero di Natale. Nella stessa giornata Capronno rinnoverà la tradizione della Margonera con la messa, la processione e la polentata organizzata dall’associazione Il Castellaccio.

Accanto agli appuntamenti più legati alle tradizioni, il programma dedica ampio spazio alla cultura. Tra il 10 e il 15 dicembre la Biblioteca civica e il Centro Grossi ospiteranno “Un libro sotto l’albero”, rassegna che raccoglie presentazioni editoriali, laboratori, letture per bambini e incontri con autori del territorio. Un’occasione che porta libri e scrittura all’interno del calendario natalizio e amplia l’offerta degli eventi cittadini.

Musica e spettacoli scandiranno anche la seconda parte delle festività. Il 12 dicembre la Sala consiliare accoglierà la commedia dialettale della Cumpagnia i Piott, mentre il giorno successivo il lungolago ospiterà gli Ambulanti del Lago Maggiore e le iniziative dedicate ai più piccoli con Babbo Natale e gli elfi. La serata si concluderà con il concerto del Greensleeves Gospel Choir.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano inoltre il Concerto di Natale del 18 dicembre, con il Corpo Musicale Santa Cecilia e le corali di Angera e Taino, la Babbo Run organizzata dalla Podistica San Quirico Running e il Presepe Vivente che il 20 dicembre animerà il centro storico grazie alla Comunità pastorale di Angera, Ranco e Taino.

La vigilia si chiuderà con la tradizionale Piva angerese e il momento di ritrovo in piazza Parrocchiale promosso dall’associazione Granum Sinapis. Le iniziative proseguiranno poi oltre il Natale con il brindisi di San Quirico del 31 dicembre, lo spettacolo per famiglie di Amaltheatro in programma il 3 gennaio e l’appuntamento finale del 10 gennaio organizzato da commercianti e Pro Loco.