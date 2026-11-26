Sabato 28 novembre a Malnate si comincia a respirare l’atmosfera del Natale. Dalle 10 alle 18 piazza Tessitrici ospiterà i Mercatini di Natale, una giornata organizzata dalla Pro Loco Malnate APS, con il patrocinio del Comune, tra bancarelle di hobbisti, laboratori per bambini e stand gastronomici dove fermarsi per il pranzo o per una merenda.

A poche settimane dalle feste, il mercatino sarà l’occasione per curiosare tra le creazioni degli hobbisti e cercare qualche regalo da mettere sotto l’albero. Una parte del programma sarà dedicata ai più piccoli, con laboratori per bambini e cioccolata calda offerta gratuitamente.

Dalla polenta alla raclette: il pranzo al mercatino di Natale

Per chi vorrà fermarsi a mangiare in piazza, la Pro Loco Malnate ha preparato un menu che spazia dai piatti della cucina invernale alle specialità tipiche dei mercatini natalizi.

La polenta sarà servita in tre diverse versioni: con zola, con salsiccia e fagioli oppure con ragù di verdure. Tra le proposte ci sarà anche la raclette con patate e bratwurst, un piatto a base di formaggio fuso che richiama i mercatini di Natale dell’area alpina.

Per la merenda si potrà scegliere tra frittelle di mele, bubble waffle con Nutella e cioccolata calda. Saranno disponibili anche vin brulé, spritz e la birra del Birrificio di Malnate, che porta nel menu una produzione del territorio.

✧ ✦ ✧ Mercatini di Natale a Malnate Il menu delle feste Dalla polenta alla raclette, dalle frittelle di mele alla cioccolata calda. Scopri tutte le proposte gastronomiche della Pro Loco Malnate. Consulta il menu

✧ ✦ ✧

Laboratori e cioccolata calda per i bambini

Accanto alle bancarelle degli hobbisti, il programma della giornata prevede laboratori dedicati ai bambini. Per loro la Pro Loco ha pensato anche a una merenda: la cioccolata calda sarà gratuita.

Come prenotare il pranzo da asporto

Per chi preferisce gustare a casa i piatti preparati dalla Pro Loco, sarà disponibile anche il servizio da asporto su prenotazione. Le richieste dovranno essere comunicate entro le ore 12 di giovedì 26 novembre, contattando il numero 335 682 2958.

Pro Loco Malnate

T: 3383213266

@: prolocolmalnate@libero.it