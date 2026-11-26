Dalle 10 alle 17 in via Molino, in località Pradaccio a Laveno Mombello, bancarelle di artigianato locale, idee regalo, Stelle di Natale e iniziative delle associazioni benefiche

Domenica 29 novembre, dalle 10 alle 17, la località Pradaccio, in via Molino a Laveno Mombello, ospiterà il Mercatino di Natale. L’iniziativa propone una giornata aperta a tutti all’insegna dell’atmosfera natalizia, della creatività, della musica e della solidarietà.

Bancarelle, solidarietà e animazione

Tra le bancarelle del mercatino i visitatori potranno trovare idee regalo, creazioni dell’artigianato locale, le classiche Stelle di Natale e le iniziative promosse dalle associazioni benefiche presenti.

Ad animare la giornata contribuiranno la cioccolata calda a cura della Pro Loco Cittiglio, il truccabimbi proposto da Luna Party e l’esibizione musicale con “Cann cord & pell”.

La novità del “Villaggio di Natale”

Tra le principali novità di questa edizione spicca il “Villaggio di Natale”, uno spazio pensato per accogliere il pubblico e accompagnarlo nell’atmosfera delle feste tra decorazioni, proposte artigianali e momenti di condivisione.

La manifestazione punta a dare visibilità alle realtà associative e artigianali del territorio, sostenere progetti solidali e offrire un’occasione di incontro per grandi e piccoli.

Orari e maltempo

L’appuntamento è in programma domenica 29 novembre dalle 10 alle 17 in via Molino, in località Pradaccio a Laveno Mombello.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.