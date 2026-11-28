Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Prosegue a Saronno “Incontri con l’autore“, la rassegna letteraria organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale, che ogni mese porta in Villa Gianetti scrittori italiani.

Il ciclo si è aperto a ottobre con Andrea Vitali. Giovedì 3 dicembre alle 18 tocca a Michela Proietti, giornalista del Corriere della Sera e attenta osservatrice di costume e società. È l’autrice della fortunata serie “La Milanese”, che nel 2022 le è valsa l’Ambrogino d’oro.

A Saronno Proietti presenta il suo ultimo libro, “Di passaggio a Milano”, pubblicato da Solferino. È un romanzo realistico e ironico ambientato nella Milano del Bosco Verticale.

Al centro ci sono personaggi per cui il denaro non basta a dare serenità e diventa invece un mezzo che alimenta ambizioni e frustrazioni, in un mondo inarrivabile e spietato. È una città dove tutto sembra possibile ma ogni cosa ha un prezzo, e dove non basta arrivare in alto: contano l’indirizzo, il cognome e il club giusto. Dietro vite all’apparenza perfette si nascondono però segreti e desideri capaci di rompere ogni equilibrio.

L’incontro, moderato da Mariassunta Miglino, è aperto agli appassionati di lettura e a chiunque voglia conoscere l’autrice e il suo romanzo.

La rassegna continua nel 2027 con altri tre appuntamenti, tutti in Villa Gianetti e tutti moderati da Mariassunta Miglino. Venerdì 15 gennaio alle 18 Carla Maria Russo presenta “Musa ribelle”. Domenica 7 febbraio alle 16 Roberta Schira parla di “Dove tornano le api”. Venerdì 5 marzo alle 18 Laura Veroni chiude il ciclo con “La moglie del dottore”.

L’appuntamento con Michela Proietti è giovedì 3 dicembre alle 18 in Villa Gianetti, in via Roma 20 a Saronno.