Materia, a Castronno, ha ospitato un nuovo incontro sulla città di Milano: il quarto in poco più di un mese, dopo quello sulla città del volo, quello con l’assessore al Welfare e quello su Rogoredo. Marco Dell’Acqua, giornalista che scrive per passione e dichiara fin dall’inizio un amore smisurato ma critico per Milano, era già stato a Materia a febbraio per il suo primo libro. Questa volta ha presentato “Milano, la fabbrica delle storie” (Laurana Editore) volume uscito da poche settimane, pubblicato da un editore milanese.

Sessanta storie, sei temi

Sono sessanta storie, una per ogni anno compiuto dall’autore. Se il primo libro si reggeva sui cinque sensi, questo si organizza in sei grandi temi: trasformazione, immaginazione, destino, insofferenza, libertà e fraternità. Le storie sono tutte nuove e indipendenti, mai di fantasia: raccontano persone realmente esistite o fatti realmente accaduti. Il moderatore l’ha definito un libro difficile da catalogare, né turismo né guida né romanzo, un po’ diario.

L’Arco della Pace, cartolina di una città che cambia

Se dovesse scegliere una sola immagine, Dell’Acqua sceglierebbe l’Arco della Pace. Nato per celebrare una vittoria di Napoleone, fu poi riadattato dagli austriaci per il nuovo viceré e infine diventò arco della pace con l’arrivo dei Savoia, cambiando scritte e bassorilievi ma restando lì. Per lui è l’emblema di una città che si rinnova con quello che ha, e che è passata dalla capitale delle fabbriche e degli operai a quella di design, moda, televisione e software. Milano, ha ricordato, è stata anche sede del primo sciopero generale nazionale.

Sartine, Lina Merlin e la parola «sesso»

Tra le storie, quella delle sartine che nel 1906 si misero in marcia per chiedere più soldi, una pausa, niente lavoro domenicale e la possibilità di imparare il mestiere: ottennero ciò che volevano. Un secolo dopo, ha notato l’autore, le richieste sono simili a quelle dei rider.

Poi quella di Lina Merlin, la senatrice della legge che chiuse le case di tolleranza, e che nella Costituente fece inserire la parola «sesso» nell’articolo 3 e battersi contro l’etichetta di figlio di NN sui documenti. Secondo il racconto di Dell’Acqua, la sera del 24 aprile 1945 a casa sua si riunirono Pertini, Lelio Basso e il Comitato di liberazione per decidere l’insurrezione. Due anni fa a Milano le è stata dedicata una targa al Casoretto.

Dalla, Bertè, Borg e Puccini

Sul versante musicale, Lucio Dalla e la sua Milano, nata negli anni Settanta ma riferita al decennio precedente, con la vittoria del Milan sul Benfica nel 1963. Dell’Acqua ha ricordato anche Corso Buenos Aires, la strada dove Dalla visse con De Gregori. C’è poi Loredana Bertè con Björn Borg, e un aneddoto personale: l’autore abitava in via Ariosto al 26, lei al 10. Borg ebbe un rapporto difficile con la città, che compare nel capitolo sul destino. Come Puccini, che visse a Milano per decenni ma si sentiva un rifugiato, tanto da scappare a Viareggio appena possibile, e di cui una targa in via Verdi ricorda il talento che si rifugiò lì.

Cioccolato, pasticcerie e città che si vendono

Il capitolo gastronomico parte da Manzoni, appassionato di cioccolata, per arrivare a Olga Zaini, che rimasta vedova affidò l’azienda alle donne e fu tra le prime a usare il marketing, con tavolette di colori diversi. Oggi l’azienda guarda alla sostenibilità del cacao. Dell’Acqua racconta anche che molte pasticcerie storiche sono passate a grandi marchi e fondi, e ha scelto di raccontare due aperture recenti, di un giovane arrivato dallo Sri Lanka e di una coppia, per mostrare che a Milano si può ancora cominciare da zero.

Case colorate, acqua e treni

Sull’architettura, l’autore ha consigliato di guardare oltre i grattacieli: le case basse e pastello di via Lincoln, vicino a piazza Cinque Giornate, e la facciata dipinta in via Balzaretti per la rivista di Cattelan, accanto a un complesso bianco firmato da un’archistar. Dal moderatore sono arrivati i numeri sull’acqua: Milano ha oltre duemila chilometri di strade e oltre duemilatrecento di rete idrica. Dell’Acqua ha spiegato che la città sorge su falde poco profonde e ha una rete a maglia, con le centrali di pompaggio che si compensano a vicenda; oggi, con meno industrie, la falda è alta e con le piogge forti si allagano alcune stazioni della metropolitana. Ha ricordato che i candidati alle primarie del centrosinistra sono stati interpellati sull’idea di rendere balneabile la Darsena.

Il discorso è passato poi ai trasporti. Il moderatore ha ricordato l’accordo tra Piemonte, Lombardia e Canton Ticino per la nuova linea Novara-Malpensa-Varese-Lugano, che dovrebbe partire il primo marzo 2027. Per entrambi, Milano non ha più una vera periferia: i confini sono i comuni attorno, come Sesto San Giovanni e Cinisello, e l’area di influenza arriva fino a Novara e Piacenza.

Sciascia a Milano

Tra le sorprese, Leonardo Sciascia innamorato di Milano. Lo scrittore vi si curò di un mieloma e frequentava la Sormani e i luoghi di Stendhal e Manzoni. Da un episodio minore dei Promessi sposi, la condanna di una serva accusata di stregoneria e arsa in piazza Vetra, ricavò La strega e il capitano, un libro che, per Dell’Acqua, parla anche di falsi pentiti e calunnie, a pochi anni dal caso Tortora.

Quattro luoghi da vedere

Su richiesta del moderatore, l’autore ha indicato alcuni posti meno noti: l’Hangar Bicocca, gratuito, con i Sette palazzi celesti di Anselm Kiefer; San Satiro, con l’illusione prospettica di Bramante; Sant’Antonio Abate, con l’organo suonato da Mozart; San Fedele, con la Via Crucis di Lucio Fontana, la cappella delle ballerine di Mimmo Palladino e, nel sottosuolo, un piccolo museo d’arte contemporanea.

Fraternità, e una storia personale

L’ultimo capitolo parte da Antonio Greppi, il sindaco del 1945 che scelse il 14 luglio, anniversario della Rivoluzione francese, per una festa in onore dei partigiani francesi. Per Dell’Acqua milanese è chiunque ci viva, da un quarto d’ora o da cinquant’anni.

Qui entra la sua storia. Vent’anni fa è stato curato per un mieloma e salvato da un trapianto di midollo da una donatrice americana, trovata nella banca mondiale dei donatori. Ha raccontato di essere stato curato all’Istituto dei Tumori, in una struttura pubblica, e di collaborare con l’Ail. Ha parlato dell’empatia verso chi non ce l’ha fatta, rifiutando l’idea che i malati siano guerrieri e che chi guarisce sia più forte. Il figlio è nato subito dopo l’avvio delle cure: oggi studia scienze politiche alla Statale, e a lui l’autore ha dedicato un altro libro, Sono nato dopo mio figlio.

La copertina e il primato dei supermercati

La copertina, ha spiegato, mostra un tram in viale Regina Giovanna, l’unica via di Milano senza date sulla targa. Fu intitolata a una regina ancora in vita durante il fascismo; dopo la guerra, per non cambiare il nome, si tolsero le date così da non riferirsi più alla persona originale. Nella stessa via aprì nel 1957 il primo supermercato Esselunga. A Milano, ha ricordato il moderatore, è stata installata anche la prima cabina telefonica, in piazza San Babila.