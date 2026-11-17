Milano è la città dei grattacieli, della moda, degli affari e della frenesia quotidiana. Ma dietro l’immagine della metropoli che corre sempre si nasconde un universo di storie, personaggi e luoghi spesso poco conosciuti, capaci di raccontare un volto diverso della città.

Lunedì 23 novembre alle 21, a Materia di Castronno, il giornalista e scrittore Marco Dell’Acqua presenterà il suo nuovo libro Milano, la fabbrica delle storie, pubblicato da Laurana Editore. Un viaggio tra passato e presente, alla scoperta delle tante anime di una città che continua a trasformarsi senza perdere il legame con le proprie radici.

Dopo Milano in tutti i sensi, Dell’Acqua torna a raccontare la metropoli attraverso vicende curiose, incontri inattesi e personaggi che, in modi diversi, ne hanno attraversato la storia. Nelle pagine del libro si incrociano figure come Shakespeare e Karl Marx, Mary Shelley e Giacomo Leopardi, ma anche protagonisti meno noti e particolari sorprendenti della vita cittadina.

Ne emerge una Milano lontana dalle immagini più convenzionali: una città fatta di contraddizioni, incontri, trasformazioni e storie che attraversano epoche e ambienti diversi. Un luogo in cui la memoria continua a dialogare con il presente e dove anche un angolo apparentemente anonimo può nascondere un racconto inaspettato.

A firmare la prefazione del volume è Andrea Cherchi, fotografo e appassionato narratore della città, che nelle pagine di Dell’Acqua riconosce una Milano autentica, fatta di storie che sembrano provenire da mondi lontani e che invece appartengono proprio alla metropoli lombarda.

Prima dell’incontro sarà inoltre possibile partecipare a “A cena con l’evento”, il nuovo format promosso a Materia che accompagna le serate del lunedì con momenti conviviali riservati ai soci di Anche Io APS. Una cena a buffet ispirata al tema della serata, pensata come occasione di incontro tra pubblico, ospiti, autori e giornalisti. La partecipazione è riservata ai soci con prenotazione obbligatoria. PRENOTA QUI

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.