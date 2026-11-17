Nuovi messaggi minacciosi sono arrivati ieri via email in scuole del Varesotto e di tutta Italia, ancora una volta firmate “M.A.”. Questa volta, però, non hanno avuto effetti: dopo le indicazioni arrivate dal Governo la settimana scorsa, nessun dirigente ha disposto l’evacuazione degli edifici. Gli studenti sono rimasti in classe e le lezioni si sono svolte regolarmente.

Il Tavolo sulla sicurezza pubblica

Venerdì mattina, 20 novembre, il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, riunirà il Tavolo su ordine e sicurezza pubblica. Alla presenza di tutti gli attori istituzionali, forze dell’ordine e Ufficio scolastico, condividerà le disposizioni per gestire eventuali nuove minacce.

Il contesto

Le indicazioni, fornite a seguito di una direttiva del Ministero dell’Interno, partono da un’esigenza: assicurare modalità di intervento coordinate e omogenee in tutto il Paese.

Messaggi minatori inviati contemporaneamente a moltissimi destinatari possono avere, anche senza un pericolo effettivo, conseguenze rilevanti su ordine e sicurezza pubblica: evacuazioni, interruzioni di servizi, disagi e un forte impegno di polizia e soccorsi.

L’obiettivo è evitare che le minacce, anche generiche, diventino uno strumento per paralizzare scuole, uffici e servizi essenziali, ferma restando l’assoluta priorità della tutela delle persone.

Le regole valgono non solo per le scuole, ma per ogni minaccia diffusa per via telematica che possa incidere su ordine pubblico e continuità dei servizi. Ricorrendone i presupposti, tali messaggi possono integrare il reato di procurato allarme presso l’Autorità (art. 658 del Codice penale).

Cosa deve fare chi riceve la minaccia

In base comunicazione va segnalata subito alle forze di polizia tramite il Numero Unico di Emergenza 112, che svolgono le verifiche e valutano le misure necessarie.

Come valutano le forze dell’ordine

Contano la natura del messaggio e gli elementi che ne confermano la credibilità. È ritenuta inattendibile la minaccia di carattere manifestamente seriale, cioè fatta di messaggi identici o simili, con la stessa provenienza e inviati indiscriminatamente a molti destinatari.

La valutazione cambia se emergono altri elementi di rischio, come: il ritrovamento di oggetti sospetti; anomalie rilevate, anche dalla videosorveglianza, collegabili alla minaccia; precedenti episodi o segnalazioni riferibili allo specifico obiettivo; altre circostanze concrete che richiedano maggiori misure di protezione.

Se la minaccia appare plausibile, le forze di polizia compiono le verifiche opportune e adottano le misure di sicurezza adeguate, senza compromettere, quando non indispensabile, la continuità dei servizi. L’evacuazione è disposta solo se necessaria, dal Prefetto su proposta del Questore, nel rispetto dei piani di emergenza e delle competenze delle autorità tecniche.