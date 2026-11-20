Le minacce diffuse attraverso comunicazioni telematiche rivolte a scuole, uffici pubblici e altre strutture del territorio sono state al centro di una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, che si è svolta nella mattinata di oggi in Prefettura a Varese. L’incontro, presieduto dal prefetto Salvatore Pasquariello, ha permesso di definire le modalità di gestione delle segnalazioni e gli indirizzi per una risposta coordinata da parte delle istituzioni.

Al tavolo hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il presidente della Provincia, un rappresentante del Comune di Varese e, per gli aspetti specifici legati alle minacce, i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio scolastico territoriale e delle principali strutture sanitarie del territorio.

Il 112 come primo riferimento per le segnalazioni

Il confronto è avvenuto alla luce della direttiva emanata dal ministro dell’Interno lo scorso 13 novembre e delle indicazioni operative successivamente trasmesse dalla Prefettura agli enti e alle amministrazioni interessate.

Particolare attenzione è stata dedicata ai recenti episodi di invio massivo di messaggi intimidatori. Comunicazioni che, anche quando non accompagnate da concreti elementi di pericolo, possono provocare allarme, interferire con il regolare svolgimento delle attività scolastiche e dei servizi pubblici e richiedere un significativo impiego di risorse operative.

L’indirizzo condiviso è quello di garantire interventi tempestivi e proporzionati all’effettiva entità del rischio, tutelando innanzitutto l’incolumità delle persone ma evitando interruzioni ingiustificate delle attività. Per questo è stato individuato nel Numero unico di emergenza 112 il primo riferimento per segnalare eventuali comunicazioni minatorie, consentendo così l’attivazione delle Forze di Polizia e il coordinamento tra le diverse componenti istituzionali.

Le segnalazioni dovranno inoltre essere comunicate ai rispettivi livelli istituzionali di riferimento. Per le scuole, in particolare, il raccordo dovrà avvenire con l’Ufficio scolastico territoriale.

Le valutazioni del Questore e le eventuali evacuazioni

Un passaggio centrale riguarda la valutazione delle minacce. Il Questore procederà a verificare gli elementi disponibili, distinguendo le comunicazioni manifestamente seriali e prive di riscontri concreti dagli episodi che, per caratteristiche specifiche, richiedano ulteriori approfondimenti o l’adozione di misure di protezione.

L’eventuale evacuazione della struttura interessata non sarà quindi automatica: soltanto quando lo riterrà necessario, il Questore proporrà al Prefetto l’adozione di questo provvedimento.

Prevenzione informatica e comunicazione istituzionale

Durante la riunione è stata affrontata anche la necessità di rafforzare la prevenzione e la sensibilizzazione sui rischi legati alla sicurezza informatica, attraverso iniziative formative rivolte al personale delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali.

Il presidente della Provincia ha illustrato un progetto in fase di definizione per aumentare la consapevolezza sui rischi informatici all’interno dell’ente, attraverso momenti di formazione e strumenti di supporto operativo. L’iniziativa potrà successivamente essere estesa anche agli altri enti locali.

I rappresentanti delle strutture sanitarie e dei Vigili del Fuoco hanno assicurato la propria disponibilità a collaborare nella gestione di eventuali situazioni che richiedano valutazioni tecniche o interventi specialistici.

Infine, il Prefetto ha richiamato l’importanza di una comunicazione istituzionale improntata a prudenza, chiarezza e tempestività, evitando la diffusione di informazioni non verificate che potrebbero alimentare inutili allarmismi.