Minicar si ribalta alla rotonda della Schiranna a Varese: soccorse due ragazze di 17 e 18 anni
Incidente stradale alle 12.39 di giovedì 26 novembre sulla Sp1 alla rotonda della Schiranna a Varese, dove una minicar si è ribaltata. Coinvolte due ragazze di 17 e 18 anni; sul posto Carabinieri, Vigili del fuoco e mezzi del 118 in codice giallo
Paura poco dopo mezzogiorno di giovedì 26 novembre lungo la Sp1, la superstrada del lago, all’altezza della rotonda della Schiranna a Varese. Alle 12.39 una piccola vettura – una cosiddetta “minicar” – si è ribaltata sulla carreggiata.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte due ragazze di 17 e 18 anni. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato i soccorsi in codice giallo inviando sul posto un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2) e un’ambulanza di base della Croce Rossa di Gavirate, che non ha effettuato trasporti in ospedale.
Per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale e per i rilievi dell’accaduto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Varese.
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