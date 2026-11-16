Mobilità sostenibile tra Varese, Como e Canton Ticino: al via gli incontri formativi del progetto SMILE

Si può rendere la bicicletta un’alternativa concreta all’automobile negli spostamenti quotidiani? Come migliorare i collegamenti tra Italia e Svizzera e favorire nuove abitudini di mobilità? Sono due delle domande che animano il progetto Interreg SMILE, che entra in una nuova fase con un ciclo di sei incontri formativi online dedicati alla mobilità sostenibile nell’area compresa tra le province di Varese e Como e il Canton Ticino.

Sei incontri online aperti a tutti

Il percorso prenderà il via giovedì 26 novembre e proseguirà fino al 15 dicembre, con appuntamenti dedicati ad altrettanti temi che contribuiranno alla definizione del futuro piano d’azione transfrontaliero. L’iniziativa nasce anche dalle indicazioni emerse durante il convegno del 10 novembre a Chiasso, dove è stato evidenziato un dato significativo: oltre il 40% degli spostamenti più frequenti nell’area di confine avviene entro una distanza di dieci chilometri.

Tragitti che, in molti casi, potrebbero essere percorsi in bicicletta, a condizione di poter contare su infrastrutture sicure, collegamenti continui e una migliore integrazione con il trasporto pubblico. Ma per cambiare concretamente le abitudini di spostamento non bastano le infrastrutture: occorre anche accompagnare chi vive, lavora e studia nel territorio verso modalità di trasporto più sostenibili.

È proprio questa la prospettiva del ciclo formativo, curato da Elisa Gallo e LAQUP (Laboratorio Qualità Urbana e Partecipazione), con il coinvolgimento dei partner e dei consulenti tecnici del progetto SMILE e di esperti esterni. Gli incontri sono rivolti in particolare ad amministratori, tecnici, operatori e realtà interessate a contribuire alla costruzione di soluzioni concrete per il territorio.

Il calendario degli appuntamenti

Il primo incontro, giovedì 26 novembre, sarà dedicato alla mobilità casa-lavoro, con un approfondimento sull’impatto degli spostamenti legati alle aziende, sugli strumenti e sugli incentivi per promuovere la mobilità attiva e su alcune esperienze già realizzate.

Martedì 1° dicembre si parlerà di salute e sicurezza stradale, mettendo a confronto il quadro italiano e quello svizzero, con particolare attenzione alla mobilità ciclistica. Giovedì 3 dicembre il tema sarà invece l’intermodalità e il trasporto pubblico, con la partecipazione di rappresentanti di Regione Lombardia e del Cantone Ticino.

Il programma proseguirà mercoledì 9 dicembre con un appuntamento sulla mobilità scolastica, dedicato a strumenti come le zone scolastiche, il pedibus e il bicibus. Giovedì 10 dicembre spazio alla comunicazione e al cambiamento dei comportamenti, considerati elementi importanti per superare le resistenze individuali e favorire nuove modalità di spostamento.

A chiudere il ciclo, martedì 15 dicembre, sarà il tema del turismo lento e del cicloturismo transfrontaliero, con uno sguardo alle opportunità di valorizzazione del territorio attraverso percorsi e collegamenti dedicati.

Qui il link alla locandina con tutti i dettagli

Tutti gli incontri si svolgeranno online dalle 16.30 alle 18.30. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi a uno o più appuntamenti entro il giorno precedente a ciascun incontro, compilando il modulo disponibile all’indirizzo www.mymeetinc.it/smile-incontri-formativi/.

SMILE è promosso dalla Provincia di Varese e dal Cantone Ticino, in partenariato con la Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio, il Comune di Como e la Provincia di Como. Il progetto è finanziato dal Programma Interreg VI Italia-Svizzera 2021-2027.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.bikewalk.va.it/smile/

Foto di Mircea Iancu da Pixabay