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Tempo di ciclocross, una frase che vale in due direzioni: quella del calendario e quella meteorologica. A Varese va in scena un autunno profondo che sa d’inverno per accogliere gli specialisti del ciclismo che si disputa tra sterrati, fango e scalini, diretti in città per disputare i Campionati del Mondo di categoria Master, ovvero gli amatori dai 35 anni in avanti.

Galleria fotografica Masters di ciclocross alle Bettole di Varese 4 di 37

Per il secondo anno consecutivo sarà la S.C. Alfredo Binda – la “mamma della Tre Valli” – a organizzare l’appuntamento iridato, “governato” dalla Unione Ciclistica Internazionale (UCI): il centro di tutto sarà l’ippodromo delle Bettole, trasformato in un vero e proprio stadio del ciclismo come del resto accadde nel 2008, quando ospitò partenze e arrivi del mondiale assoluto su strada.

La manifestazione “mundial” va in scena da venerdì 27 a domenica 29 novembre e sta rispettando le previsioni in termini di iscrizioni: la “Binda” segnala il superamento di quota 500 partecipanti (513 per la precisione, giovedì mattina) e rotta tracciata verso quota 600, sperando che il meteo dia una mano. Se infatti gli stranieri si sono organizzati per tempo (come è logico), molti atleti italiani hanno demandato all’ultimo momento la decisione di partecipare o meno. E – pur sapendo che il ciclocross si disputa in condizioni “particolari” – un po’ di bel tempo non guasterebbe per dare un’ultima spinta alle iscrizioni.

Gli organizzatori intanto hanno registrato ben 26 nazioni rappresentate con la Germania a fare la parte del leone (Amburgo era stata sede dei Mondiali Master nelle edizioni passate) seguita da Francia, Regno Unito, dal classico Belgio (dove il ciclocross è religione), da Svizzera, Olanda, Polonia e Spagna. L’80% delle partecipanti donne arriva dall’estero ma, anche qui, le italiane potrebbero aumentare nelle ultime ore di iscrizioni aperte.

La prima gara ad andare in scena sul circuito di 2.500 metri allestito al centro delle Bettole (ci sono anche due ponti artificiali a rendere più spettacolare, tecnico e difficile il percorso) sarà la staffetta a squadre prevista venerdì pomeriggio a partire dalle ore 14. La prima giornata di gare sarà breve per consentire ad atleti e accompagnatori di partecipare all’accensione dell’albero di Natale di piazza Monte Grappa prevista alle 18.

Sabato si comincia a correre alle 12,15 per terminare intorno alle 15,30, con premiazioni a partire dalle 16. Anche in questo caso chi vorrà potrà prendere parte (dalle 17,30 alle 22) allo spettacolo di inaugurazione delle luci di Natale ai Giardini Estensi e dei mercatini di piazza Montegrappa. Una sinergia sportivo-turistica voluta dalla “Binda”, dal Comune e da tutti gli enti coinvolti. Domenica l’ultima giornata con le gare tra le 9 e le 15,30 e con l’evento gestito da Special Olympics (atleti con disabilità intellettivo-relazionali) in scena sino alle 17 circa. A quell’ora inizieranno le premiazioni seguite dall’Aperibinda, momento conviviale che chiuderà la manifestazione. Durante la cerimonia di chiusura ci sarà anche il passaggio di testimone agli organizzatori del Mugello che si sono assicurati l’evento per le prossime due edizioni.

EVENTI COLLATERALI

Oltre agli eventi dedicati al Natale e allestiti nel centro cittadino, il Mondiale Master porta con sé alcune iniziative collaterali a partire dalla caccia al tesoro, organizzata con Arrampicata Varese e aperta a tutti, in programma sabato e domenica dalle 10 alle 16. Il percorso partirà da piazza Beccaria e prevede la ricerca di sei QR Code lungo viale Aguggiari, con quiz sulla storia del ciclismo cittadino e premi da ritirare al Race Village dell’Ippodromo, dove ci saranno giochi e presentazioni dedicati all’arrampicata.

All’Ippodromo sarà inoltre possibile visitare la mostra “Colori in volata”, con le opere realizzate dagli studenti dei licei artistici Don Milani di Tradate, Manfredini e Frattini di Varese. Il contest, dedicato al rapporto tra arte e ciclismo, coinvolge i giovani nella rappresentazione dei valori e delle emozioni dello sport. La premiazione si terrà venerdì mattina e le opere resteranno esposte per tutta la manifestazione.

Da venerdì a domenica tornerà infine la mostra fotografica “Tre Valli Varesine. Quando il ciclismo è passione”, con gli scatti di Mattia Ozbot, Sarah Cavallini e Flaviano Ossola dedicati all’edizione 2025 della corsa. I pannelli fotografici potranno essere acquisiti con una donazione a favore de Il Pane di Sant’Antonio ODV, a sostegno della mensa e delle attività per le persone in difficoltà.

50 STORIE – RENZO OLDANI

Il presidente della “Binda”, Renzo Oldani, è uno dei protagonisti della serie podcast “50 Storie, un territorio” prodotta dalla redazione di VareseNews insieme a Radio Materia e al Centro Polispecialistico Beccaria. Trovate l’intervista a Oldani, realizzata da Damiano Franzetti, nel box soprastante o su tutte le principali piattaforme di ascolto.