«Abbiamo proprio l’incapacità di generare nuova potenza rinnovabile. E quello è un grande problema». Giovanni Ludovico Montagnani riporta il dibattito energetico agli impianti che fatichiamo a costruire: parchi eolici, sistemi di accumulo, pale in mare contestate per il loro impatto sul paesaggio. Mentre si discute di come risolvere ogni difficoltà futura della transizione, anche gli interventi più accessibili incontrano ostacoli.

È una delle questioni sulle quali l’autore ha insistito mercoledì 18 novembre a Materia di Castronno, nel confronto con Mario Agostinelli promosso dalla redazione Clima e Ambiente e dedicato ad Avete rotto l’atomo, scritto con Matteo De Piccoli. Sul nucleare le posizioni restano diverse.

«Rimaniamo possibilisti», ha spiegato Montagnani, indicando un’ipotesi di cooperazione europea e mettendo in discussione la sostenibilità economica di un programma nazionale autonomo. Agostinelli ha invece confermato la propria contrarietà, pur riconoscendo al libro il merito di affrontare la complessità dell’argomento. «È un libro che supera la polarizzazione pro contro il nucleare» ha osservato, apprezzando un lavoro che tiene insieme fisica, economia, storia, politica ed etica.

Montagnani è partito da un reattore. Lo ha descritto come un grande pentolone a pressione, spiegando il percorso dal combustibile al calore, dall’acqua alla turbina. Un modo per dare dimensioni concrete a una tecnologia della quale spesso si discute attraverso immagini rassicuranti o catastrofiche.

Nel mirino sono finite anche le rappresentazioni dei piccoli reattori modulari, gli SMR: «Quando si parla dei reattori modulari piccoli ci sono sempre delle foto fatte dall’intelligenza artificiale dove ci sono sostanzialmente delle piccole caldaie». Accanto, l’immancabile operatore con il tablet. Montagnani ha mostrato invece gli scavi e le strutture necessari alla costruzione degli impianti. “Piccolo”, nel suo ragionamento, rischia di far immaginare qualcosa di molto diverso da ciò che occorre realizzare.

La domanda decisiva riguarda comunque il conto finale. Per spiegarlo ha proposto un paragone: «Immaginate di fare un cantiere di casa vostra e poi la dovete mettere in affitto». Prima si pagano cemento, muratori e impianti. Gli affitti arriveranno dopo. Se il cantiere ritarda, nel frattempo continuano a maturare gli interessi.

Con una centrale nucleare, ha osservato, si aggiunge il problema del prezzo a cui vendere l’elettricità: bisogna recuperare l’investimento senza chiedere al mercato più di quanto sia disposto a pagare. «Ci troviamo schiacciati da due parti». Da una parte il debito, dall’altra la concorrenza delle altre fonti.

Gli anni di spese senza ricavi sono quella che nel libro viene chiamata la «valle della morte», una prospettiva che, secondo Montagnani, «spaventa qualsiasi investitore privato». Perché, allora, continuare a considerare il nucleare? La risposta di Montagnani parte dal sistema energetico europeo e dal peso delle centrali francesi. È in questo contesto che colloca l’ipotesi di «un ente energetico europeo in grado di utilizzare dei fondi comuni» per finanziare gli impianti.

Il ragionamento guarda soprattutto alla Francia e alla necessità di sostituire, nei prossimi decenni, i suoi reattori. «Il nucleare di stampo europeo serve in primis per tenere in piedi il sistema nucleare francese», ha spiegato. Nella proposta degli autori, l’impegno andrebbe affrontato attraverso un programma condiviso, con una responsabilità europea anche verso un sistema industriale ed energetico costruito attorno a questa tecnologia.

Ben diverso il giudizio sull’ipotesi di un programma nucleare tutto italiano. Montagnani invita innanzitutto a considerare le dimensioni degli investimenti necessari e i tempi per recuperarli. Creare da zero una società nazionale capace di sostenere decine di miliardi di debiti per quindici anni è, a suo avviso, «fantasia, una cosa impensabile».

Agostinelli ha messo in discussione l’utilità stessa di questo investimento: «Vale la pena un rischio così grande quando il suo impiego è tutto sommato residuale?». Ha richiamato le scorie, la rigidità degli impianti e la possibilità di ricorrere ad altre fonti, a cominciare dalla geotermia.

Su un punto Montagnani ha sgombrato il campo da un equivoco: «Il nucleare non è il pezzo mancante che risolve questo problema qua». Si riferiva ai periodi in cui il sole e il vento non bastano a soddisfare la domanda. Una quota di produzione nucleare stabile, ha spiegato, continuerebbe a fornire il proprio contributo, lasciando comunque da coprire il resto dei consumi. Costruire reattori da accendere soltanto nelle settimane critiche sarebbe, nella sua analisi, economicamente insostenibile.

Il problema è diventato meno astratto quando ha chiesto al pubblico chi avesse un impianto fotovoltaico sul tetto e come fosse andata nelle ultime settimane. Da lì il confronto si è spostato sugli accumuli: come conservare l’energia quando abbonda, per averla quando serve?

Montagnani ha distinto l’uso quotidiano delle batterie dall’accumulo stagionale. Una batteria che si carica di giorno e si scarica di notte distribuisce il proprio costo su migliaia di utilizzi. Un impianto destinato a conservare l’energia estiva per l’inverno lavorerebbe molto meno: «Quanto poco ti deve costare quella batteria per avere una competitività economica?». Servirebbe, ha aggiunto, una capacità enorme.

È il problema dell’“ultimo miglio”, la parte finale della decarbonizzazione. Montagnani ha richiamato i costi e le perdite energetiche dei passaggi attraverso idrogeno e combustibili sintetici, contestando però il peso che questa discussione assume mentre restano da realizzare interventi molto più accessibili.

«Io mi accontento adesso del cinquanta per cento, perché il cinquanta per cento è tutta discesa», ha detto. Il senso della provocazione è concentrare gli sforzi sull’espansione delle rinnovabili e sull’elettrificazione di case e trasporti, senza aspettare di aver risolto ogni difficoltà del traguardo finale. In un sistema largamente rinnovabile, accetterebbe una quota residua di gas per i periodi critici: «Chi se ne frega se quella settimana ci sono le centrali a gas che funzionano».

Anche sul nucleare italiano ha indicato una scelta da compiere adesso: individuare il sito per il deposito dei rifiuti radioattivi, affrontando l’eredità degli impianti del passato. «È la cartina tornasole della serietà di qualsiasi programma nucleare». Un impegno che, ha precisato, chiederebbe a qualunque governo.

Sulle priorità presenti, la distanza tra i due interlocutori si è ridotta. «Oggi il tempo è quello delle rinnovabili», ha osservato Agostinelli. Montagnani ha riportato la discussione agli ostacoli incontrati dai progetti: i cantieri eolici, le opposizioni alle batterie, le pale in mare contestate per il loro impatto sul paesaggio.

«Abbiamo proprio l’incapacità di generare nuova potenza rinnovabile. E quello è un grande problema». Prima ancora delle soluzioni per conservare l’energia da una stagione all’altra, nella sua lettura, c’è da riuscire a costruire gli impianti che sappiamo già fare. «Dobbiamo prendere i frutti bassi dall’albero e capire che abbiamo dei problemi nel prendere i frutti bassi».