Sabato 5 dicembre una giornata di festa organizzata dal Gruppo Amici Monteviasco. Concerto del Coro Piambello, doni per i bambini, tombolata e un aperitivo per residenti e villeggianti. La funivia sarà in servizio con orario straordinario dalle 8.30 alle 18.30

Monteviasco si prepara a festeggiare il Natale con una giornata dedicata alla musica, alla comunità e alla condivisione. Sabato 5 dicembre il borgo ospiterà un programma di iniziative organizzato dal Gruppo Amici Monteviasco Odv, con appuntamenti per grandi e piccoli e un mercatino solidale artigianale.

La giornata si aprirà alle 11 nella chiesa parrocchiale con il concerto del Coro Piambello di Brusimpiano, diretto dal maestro Renato Orsenigo, che proporrà un repertorio di canti natalizi. Una formazione con una lunga storia alle spalle: nata nel 1969 attorno a un tavolo di osteria a Brusimpiano, ha iniziato a esibirsi l’anno successivo con il nome di Coro Alpino Monte Piambello. Da allora ha tenuto circa 700 concerti. Nel 2000 la direzione è passata a Orsenigo, che ha introdotto le voci femminili e dato al gruppo il nome attuale. Oggi il coro conta 23 elementi provenienti da diversi paesi del territorio.

Nel pomeriggio la festa sarà soprattutto per i bambini. Alle 14.30 è previsto l’arrivo di Babbo Natale all’Asilo, con un giro per il paese per la consegna dei doni ai residenti. Alle 15.30 ci sarà una merenda con panettone, mentre alle 16 è in programma la consegna di un pensiero natalizio e una tombolata dedicata ai bambini di Monteviasco, Curiglia, Piero e dei dintorni.

Tra le novità di quest’anno anche un momento pensato per i villeggianti e le associazioni: alle 18.30, nel salone dell’Asilo, è previsto uno scambio di auguri accompagnato da un aperitivo.

Per tutta la giornata, sulla terrazza dell’Asilo, sarà inoltre aperto il mercatino solidale artigianale curato da Creati.VA e dal Gruppo Amici Monteviasco. In vendita creazioni realizzate con tecniche artigianali e materiali di riciclo, proposte come idee regalo originali e naturali. Il ricavato delle offerte contribuirà a sostenere le attività e i progetti delle associazioni.

Per consentire a residenti e visitatori di partecipare alla festa, è stato previsto anche un prolungamento straordinario del servizio della funivia, che sarà in funzione dalle 8.30 alle 18.30. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione di Atm e del Comune di Curiglia con Monteviasco.

Un’occasione per ritrovarsi e vivere il borgo anche nella stagione invernale, con l’obiettivo di mantenere viva la comunità e favorire la frequentazione di Monteviasco. Il Gruppo Amici Monteviasco invita residenti, villeggianti e visitatori a partecipare