Monti sulle comunali di Varese: “Felice che il mio nome sia tenuto in considerazione, ma prima vengono contenuti e proposte”
Emanuele Monti commenta l'ipotesi di una sua candidatura per il centrodestra alle elezioni comunali di Varese, richiamando il proprio legame ventennale con la città e mettendo al centro contenuti, proposte e il confronto con altre realtà territoriali.
Emanuele Monti ha commentato l’ipotesi di una sua candidatura per il centrodestra alle elezioni comunali di Varese, sottolineando come il proprio legame amministrativo con la città duri ormai da vent’anni. «Mi fa piacere ovviamente che il mio nome sia tenuto in considerazione anche per una elezione così importante», ha spiegato, ricordando tre esperienze in consiglio comunale e i primi passi sui temi della salute e del sociale come presidente della commissione comunale dell’epoca, un percorso poi proseguito in ambito regionale e nazionale.
Nel suo intervento, Monti ha auspicato che il centrodestra riesca a riconquistare Varese, definita una città molto importante e in cui esistono diverse figure e persone in grado di rappresentare la coalizione. Secondo Monti, il confronto deve partire da una base programmatica: «diciamo schema in cui devono prevalere oggi, secondo me, i contenuti e le proposte e quello che cercano i cittadini prima dei nomi».
Il consigliere regionale ha aggiunto che serve anzitutto portare idee e proposte per rilanciare il capoluogo, osservando che su scala regionale Varese ha perso terreno rispetto ad altre città che hanno registrato una crescita negli ultimi anni, citando come esempio la vicina Como e sostenendo che anche Varese può far valere le proprie ragioni.
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