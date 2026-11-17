È ormai una tradizione consolidata quella del ciclocross in riva al Lago Maggiore a Monvalle dove, dal 2015, in autunno si disputano le gare di questa disciplina dura ma spettacolare e – in questo caso – resa più affascinante dalla cornice naturale in cui è racchiuso il percorso.

Il cuore delle manifestazioni è infatti la spiaggia del Gurèe, attrezzata a dovere dagli organizzatori del Gruppo Sportivo Ciclistico Contini affiancato dal patrocinio del Comune di Monvalle, dagli Amici di Turro, dal Panathlon Club Varese e da Ciclovarese.

Sabato 21 novembre si disputa la corsa “Premondiale” visto che precede di una settimana esatta l’evento iridato per atleti Master organizzato dalla “Binda” all’ippodromo di Varese sotto l’egida dell’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale. A Monvalle, nel pomeriggio, si disputano due gare sul medesimo tracciato che comprende diversi passaggi impegnativi e la scalinata nel bosco. L’anello misura in tutto 1.700 metri e – ovviamente – prevede il caratteristico passaggio in riva al Verbano.

L’evento valido come prova del Criterium Varesino Ciclocross e prevede il ritrovo dalle ore 12 in località Gurèe. Le partenze avverranno alle 13,30 e alle 14,30; i concorrenti e i tifosi avranno a disposizione un punto di ristoro. La manifestazione è in memoria di Sandro Gianoli, Emilio Gandini e Carlo Busata ed è sostenuta da Pro Loco Monvalle, Gruppo Alpini Monvalle e dagli sponsor: AOttica Varese, Bottega del Romeo, Reclame, Star Style, Help, Agri Monvalle, Davima Carni, Raviolificio Scoiattolo, Setteduequattro, Due Bi Impianti, Caon Armando e Savens.