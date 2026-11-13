Monza approva il primo Piano del Verde: in trent’anni 28mila nuovi alberi e 60 ettari di spazi verdi in più

Monza compie un passo importante nella programmazione del proprio futuro ambientale con l’approvazione del primo Piano del Verde, uno strumento strategico «che – annuncia l’Amministrazione – punta a rafforzare il patrimonio naturale cittadino, tutelare la biodiversità e rendere la città più resiliente agli effetti del cambiamento climatico».

Curato dallo studio LAND, il Piano introduce una visione complessiva del verde urbano, con l’obiettivo di superare la concezione delle aree verdi come spazi separati e costruire una rete continua, accessibile e integrata con i quartieri e i luoghi della vita quotidiana.

A presentarlo nella sede del Comune sono stati il sindaco Paolo Pilotto, l’assessora ai Parchi e Giardini Irene Zappalà, Martina Erba, Director di LAND Italia, e Chiara Stucchi, Project Manager dello studio. L’approvazione della delibera di Giunta rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di investimento sul patrimonio arboreo e naturale avviato dall’amministrazione negli ultimi quattro anni.

In quattro anni piantati oltre 6.300 alberi

I numeri raccontano un patrimonio in crescita: oggi Monza conta complessivamente 21.638 alberi e negli ultimi quattro anni sono stati messi a dimora 6.348 nuovi esemplari. Di questi, 2.400 sono giovani alberi forestali e arbusti fioriti piantati anche grazie alle donazioni di privati e associazioni, 3.151 sono alberi adulti e altri 797 provengono da operatori privati nell’ambito delle opere di urbanizzazione. Nella scelta delle specie si è prestata particolare attenzione alla resistenza alla siccità e alle mutate condizioni climatiche.

Il nuovo Piano parte da una caratteristica distintiva di Monza: la presenza di uno dei più grandi parchi urbani d’Europa, che contribuisce a garantire una dotazione complessiva di verde di circa 70 metri quadrati per abitante, tra le più alte a livello nazionale. Una ricchezza che convive però con un territorio densamente urbanizzato, una distribuzione non omogenea degli spazi verdi e una crescente esposizione alle isole di calore.

Da qui la visione sintetizzata nel passaggio da “Città del Parco” a “Città-Parco”: non più soltanto una città caratterizzata dalla presenza del grande polmone verde, ma un territorio nel quale parchi, corsi d’acqua, quartieri e spazi pubblici siano collegati da una rete ecologica diffusa.

Tre sistemi per ripensare la città

La strategia dello studio LAND si articola in tre sistemi complementari: Città Blu, Città Verde e Città di Cultura, ciascuno dedicato a una diversa dimensione del rapporto tra ambiente e spazio urbano.

La Città Blu riguarda il sistema delle acque, a partire dal Lambro, dal Canale Villoresi e dal reticolo idrografico minore. L’obiettivo è costruire un sistema fluviale continuo, recuperando gli habitat lungo i corsi d’acqua, rinaturalizzando i tratti degradati e creando nuovi spazi di relazione con l’acqua. Tra gli interventi previsti figurano 13 nuovi affacci e aree di sosta lungo i corsi d’acqua, insieme a soluzioni per una gestione più sostenibile delle acque meteoriche.

La Città Verde punta invece a rafforzare il capitale naturale, attraverso la tutela del patrimonio arboreo, la valorizzazione delle aree agricole, dei parchi pubblici e dei corridoi ecologici. Il Piano individua tra gli scenari di trasformazione circa 60 ettari di nuovi spazi verdi pubblici, con nuove piantumazioni, forestazioni urbane, rafforzamento dei filari alberati e collegamenti più efficaci tra le principali aree naturali.

La Città di Cultura si concentra infine sugli spazi pubblici e sui luoghi della vita collettiva: piazze, strade, scuole, parcheggi e percorsi ciclopedonali. Sono previsti interventi di depavimentazione, incremento della vegetazione e dell’ombreggiamento, creazione di rifugi climatici e promozione della mobilità attiva. Particolare attenzione sarà riservata al centro storico e alle superfici oggi maggiormente impermeabilizzate.

La prospettiva: 28mila alberi in più e 120 ettari di nuovo verde

Tra gli obiettivi più significativi del Piano c’è uno scenario di trasformazione che prevede l’incremento del capitale arboreo di 28mila nuovi alberi, pari a una crescita del 129%, con un orizzonte temporale di 30 anni.

Un incremento che, secondo le stime elaborate da LAND attraverso lo studio della copertura arborea e dei servizi ecosistemici, potrebbe tradursi in 120 ettari in più di superficie coperta dalle chiome degli alberi, con la capacità di trattenere oltre 28mila tonnellate di carbonio e restituire 21mila tonnellate di ossigeno.

Non si tratta soltanto di obiettivi quantitativi. Il Piano introduce anche un sistema di indicatori per monitorare nel tempo i risultati degli interventi, valutando gli effetti sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici, sulla qualità degli spazi pubblici, sull’accessibilità alla natura e sulla gestione sostenibile del verde.

«Questo Piano del Verde costituisce un quadro di riferimento per tutelare e valorizzare il patrimonio naturale di Monza e per accrescerlo nel medio e lungo periodo – ha commentato il sindaco Paolo Pilotto – In un contesto di cambiamento climatico, investire sul verde significa anche aumentare la capacità della città di adattarsi, mitigando le isole di calore urbane e riducendo i picchi termici estivi».

L’assessora Irene Zappalà ha sottolineato il valore dello strumento anche in relazione alla pianificazione urbanistica e alla possibilità di intercettare nuove risorse.

«È uno strumento che lavorerà in sinergia con il Piano di Governo del Territorio e con il Regolamento del Verde – ha spiegato Zappalà – Rappresenta inoltre un’importante opportunità per intercettare risorse e finanziamenti attraverso bandi dedicati, trasformandoli in nuovi investimenti a beneficio del patrimonio verde e dell’intera comunità».

A sintetizzare la filosofia del progetto è Andreas Kipar, architetto, fondatore e CEO di LAND: «Oggi progettare il verde significa progettare la capacità della città di adattarsi al cambiamento climatico. Un albero non è soltanto un elemento statico del paesaggio: contribuisce a regolare le temperature, gestire l’acqua, migliorare la qualità dell’aria e rendere più vivibili gli spazi urbani».

Foto di Sergio Cerrato – Italia da Pixabay