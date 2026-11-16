Morto a Casorate Sempione, il Gip non convalida il fermo dell’automobilista. Disposti gli arresti domiciliari

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio non ha convalidato il fermo di A.F.A.C, il 53enne peruviano indagato per la morte di Josemaria Martin Salazar Alvarado, il connazionale di 36 anni trovato senza vita dopo un presunto investimento lungo la statale 33 del Sempione, a Casorate Sempione, nella notte tra il 10 e l’11 novembre.

Il Gip Veronica Giacoia, con un provvedimento emesso lunedì 16 novembre, ha tuttavia disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Somma Lombardo, in via Vignola 4. Una decisione che distingue quindi la mancata convalida del fermo, eseguito nella serata di giovedì 12 novembre, dalla necessità di applicare una misura restrittiva durante la fase delle indagini.

L’uomo è accusato di aver travolto il connazionale con la propria automobile e di essersi successivamente allontanato senza prestare soccorso, incorrendo così nel reato di omicidio stradale pluriaggravato, una fattispecie che prevede la possibilità di fermo. I due si conoscevano e, nelle ore precedenti alla tragedia, avevano partecipato a una festa organizzata in occasione del compleanno dell’indagato (nella foto: lo zainetto e i pezzi di carrozzeria rinvenuti sul Sempione, a pochi metri dal corpo).

La versione della difesa: “Pensava di aver urtato una bicicletta”

Nel corso dell’interrogatorio davanti al Gip, A.F.A.C ha risposto alle domande del giudice, fornendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dall’accusa. I suoi difensori, gli avvocati Tiberio Massitroni e Anna Ielmini., hanno spiegato che l’uomo ha risposto «in modo puntuale a tutte le domande del Gip», ha negato gli addebiti e ha spiegato di aver sentito un urto ma di aver pensato di aver travolto una bicicletta forse presente al margine della sede stradale (in auto con A.F.A.C c’erano altre tre persone).

Secondo questa versione, dunque, l’automobilista non si sarebbe reso conto di aver investito una persona. Una ricostruzione che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti investigativi e tecnici ancora necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un altro elemento sul quale insiste la difesa riguarda i primi risultati dell’esame autoptico eseguito sul corpo del trentaseienne, sotto la supervisione della dottoressa Silvia Damiana Visonà dell’Istituto di medicina legale di Pavia. “È impossibile definire in modo inequivocabile e univoco le cause del decesso e i mezzi che lo hanno provocato”, scrivono i medici legali nelle conclusioni richiamate dai difensori. Un passaggio che, secondo la difesa, lascia aperti interrogativi sulla ricostruzione dell’investimento e sulle lesioni riportate dalla vittima.

Arresti domiciliari, divieto di comunicare e di usare Internet

Il provvedimento del Gip contiene prescrizioni particolarmente rigorose.

Arenaza Caceres non potrà allontanarsi dall’abitazione senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e non potrà accedere alle pertinenze dell’immobile, compresi eventuali balconi e spazi comuni.

Il giudice ha inoltre disposto il divieto di incontrare o comunicare con persone diverse dagli eventuali familiari conviventi, anche attraverso telefono, fax o strumenti telematici. È espressamente vietato l’utilizzo di Internet, dei social network come Facebook, Instagram e altri, ma anche dei servizi di messaggistica quali WhatsApp, Telegram, SMS ed e-mail.

Nelle motivazioni, il Gip sottolinea la necessità di impedire che l’indagato possa influenzare negativamente la formazione della prova. Secondo il giudice, misure meno afflittive, anche se applicate congiuntamente, non sarebbero sufficienti a scongiurare il rischio di inquinamento probatorio.

Il provvedimento richiama inoltre la gravità dei fatti contestati e prevede la possibilità di sostituire o cumulare la misura con altre più severe, fino alla custodia cautelare in carcere, in caso di violazione delle prescrizioni. È stata anche disposta la traduzione dell’ordinanza in lingua spagnola per garantirne la piena comprensione da parte dell’indagato.

Una morte ancora da chiarire, una bambina di un anno rimasta senza padre

La vicenda ha suscitato particolare impressione a Casorate Sempione. La vittima, Josemaria Martin Salazar Alvarado, aveva una figlia di appena un anno, che nel procedimento penale sarà rappresentata legalmente attraverso la madre e assistita dall’avvocato Lorenzo Sozio.

Nei giorni successivi al ritrovamento del corpo, il Comune di Casorate Sempione si era attivato anche per affrontare la questione della sepoltura del trentaseienne, che non risultava avere familiari maggiorenni in Italia. Il legale che assiste gli interessi della bambina aveva già sottolineato la necessità di approfondire non soltanto la dinamica stradale, ma anche i rapporti tra vittima e indagato, le circostanze della festa e la condotta successiva al presunto investimento.

La decisione del Gip segna ora un nuovo passaggio nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Busto Arsizio. Il mancato accoglimento della richiesta di convalida del fermo – va ripetuto – non chiude le indagini, mentre gli arresti domiciliari confermano la valutazione del giudice circa la necessità di tutelare l’acquisizione delle prove.

La morte di Salazar Alvarado resta per ora una vicenda oscura: c’è stato un effettivo investimento? È stato un incidente?