Morto De Gennaro, l’ex capo della Polizia aveva 78 anni: si sarebbe tolto la vita
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, De Gennaro si sarebbe sparato nella sua abitazione. L'ex capo della Polizia era finito nei giorni scorsi al centro dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D'Amelio
Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e figura di primo piano delle istituzioni italiane, sarebbe morto all’età di 78 anni. Secondo quanto riportato sabato 21 novembre dal Corriere della Sera, si sarebbe tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco nella sua abitazione in Toscana. La notizia arriva a pochi giorni dal suo coinvolgimento nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.
De Gennaro era indagato per depistaggio, come riferito nei giorni scorsi anche dall’ANSA, nell’ambito delle indagini condotte dai magistrati siciliani sulla strage e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino. La Procura aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta. I pubblici ministeri avevano quindi presentato appello al tribunale del Riesame, con un’udienza fissata per il prossimo 1° dicembre.
Secondo l’ipotesi accusatoria, l’ex capo della Polizia avrebbe cercato, insieme ad alcuni collaboratori, di impedire all’ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno di fornire dichiarazioni agli inquirenti. L’indagine riguarda inoltre il presunto occultamento e la distruzione di documentazione potenzialmente rilevante per gli accertamenti. Si tratta di contestazioni non accertate da una sentenza.
Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, De Gennaro ha attraversato oltre quarant’anni di storia delle istituzioni italiane. Entrato nella Polizia di Stato nel 1973, ha svolto un ruolo di primo piano nel contrasto alla criminalità organizzata, collaborando anche con il giudice Giovanni Falcone. Dopo aver ricoperto incarichi ai vertici della Direzione investigativa antimafia, è stato capo della Polizia dal 2000 al 2007.
Successivamente ha diretto il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), organismo di coordinamento dei servizi segreti, ed è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza durante il governo Monti. Dal 2013 al 2020 ha ricoperto la carica di presidente di Finmeccanica, poi Leonardo.
Il suo nome è stato legato anche alle vicende del G8 di Genova del 2001. Nell’ambito del procedimento relativo alla scuola Diaz, De Gennaro era stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione dall’accusa di istigazione alla falsa testimonianza.
Negli ultimi giorni la sua figura era tornata al centro dell’attenzione nazionale per gli sviluppi dell’inchiesta di Caltanissetta, una delle vicende giudiziarie più delicate legate alla ricostruzione delle stragi mafiose del 1992.
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