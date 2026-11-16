Multiprese e prolunghe elettriche non a norma: nel Comasco i finanzieri sequestrano 71 dispositivi
Controlli delle Fiamme Gialle in un emporio del territorio di Olgiate Comasco. I prodotti presentavano una marcatura CE irregolare e sono stati ritirati dalla vendita. Segnalato il titolare alla Camera di Commercio
Settantuno dispositivi elettrici non conformi alle normative di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel Comasco, nell’ambito delle attività di controllo a tutela dei consumatori e per il contrasto alla commercializzazione di prodotti potenzialmente pericolosi.
L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Olgiate Comasco, dipendente dal Comando provinciale di Como, durante un’ispezione all’interno di un emporio del territorio.
Sugli scaffali dell’esercizio commerciale, pronti per essere venduti, i finanzieri hanno individuato 71 dispositivi elettrici a bassa tensione, tra multiprese e prolunghe, che presentavano irregolarità nella marcatura CE.
In particolare, il contrassegno riportato sugli articoli non rispettava gli standard grafici e dimensionali previsti dalla normativa europea. Una difformità che, secondo quanto evidenziato dalle Fiamme Gialle, può indicare la mancata esecuzione delle necessarie verifiche tecniche e dei controlli preventivi sulla sicurezza dei prodotti.
I rischi per la sicurezza domestica
L’impiego di dispositivi elettrici privi delle necessarie garanzie di conformità può rappresentare un pericolo per i consumatori. Tra i rischi segnalati dalla Guardia di Finanza figurano possibili incendi, provocati dall’utilizzo di materiali plastici non ignifughi, e scosse elettriche, dovute a sistemi di isolamento inadeguati.
Proprio per prevenire questi pericoli, i militari hanno disposto il sequestro amministrativo di tutti i 71 articoli, impedendone la commercializzazione.
Il titolare dell’attività è stato inoltre segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni riscontrate in materia di sicurezza dei prodotti.
L’intervento rientra nell’attività di vigilanza economica del territorio svolta dalla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, prevenire gli incidenti domestici e garantire condizioni di concorrenza leale per le imprese che rispettano le normative vigenti.
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