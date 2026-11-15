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Muore a Domodossola precipitando da un dirupo per sfuggire all’inseguimento delle forze dell’ordine

Dramma nella mattinata di domenica in località Bei. Un 29enne è caduto per circa 200 metri durante la fuga, inutili i soccorsi. Un secondo giovane, di 24 anni, è stato trovato ferito e trasportato in ospedale

Sangiano - Elisoccorso - foto di Franco Aresi

Un inseguimento delle forze dell’ordine a due giovani in fuga si è concluso con una tragedia nella mattinata di domenica a Domodossola, in località Bei.

Un ragazzo di 29 anni è precipitato in un dirupo per circa 200 metri ed è morto. Un secondo giovane, di 24 anni, è stato invece soccorso e trasportato in ospedale.

L’allarme è scattato intorno alle 10.05, quando sono partite le operazioni di soccorso. Il ventiquattrenne è stato trovato a terra con diversi traumi. Le sue condizioni sono state valutate in codice verde ed è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Domodossola.

Più complesse le operazioni per raggiungere il secondo giovane. Il ventinovenne era precipitato lungo un dirupo, compiendo un volo di circa 200 metri. Sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e le squadre del Soccorso alpino, impegnate a lungo nelle ricerche e nella localizzazione del ragazzo. Una volta raggiunto, per lui non c’era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e le circostanze dell’inseguimento.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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