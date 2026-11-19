“Musi di Natale”: quattro regali solidali per aiutare i cani del Canile di Varese
LNDC Animal Protection Varese lancia una raccolta fondi per affrontare l’inverno: l’obiettivo è raggiungere 6.000 euro entro Natale. Donazioni a partire da 18 euro
Quattro desideri per rendere più sereno il Natale dei cani ospitati al Canile di Varese. Si chiama “Musi di Natale – A Natale regala quello che serve davvero” la campagna di raccolta fondi promossa da LNDC Animal Protection Varese, con l’obiettivo di raccogliere 6.000 euro entro Natale per sostenere le necessità degli animali durante i mesi più freddi.
A raccontare simbolicamente i bisogni degli ospiti del rifugio sono Carmen, Boika, Kira e Piero, quattro cani che hanno espresso altrettanti desideri: un posto caldo, una ciotola piena, attenzioni per prepararsi all’adozione e le cure veterinarie necessarie.
La campagna propone quattro regali solidali: con 18 euro si contribuisce all’acquisto e al funzionamento delle lampade riscaldanti; con 30 euro si garantisce un mese di cibo a un cane; con 50 euro si sostengono passeggiate e percorsi educativi per favorire le adozioni; con 75 euro si aiutano a finanziare visite veterinarie e trattamenti antiparassitari.
Per partecipare è sufficiente collegarsi al sito www.canilevarese.it/sostienici, scegliere il regalo solidale e completare la donazione online.
Sabato 28 novembre sarà inoltre possibile incontrare i volontari di LNDC Animal Protection nel centro di Varese, dove sarà allestito un banchetto informativo. Nell’occasione si potrà anche acquistare il calendario “Musi di Varese”, contribuendo così al sostegno degli animali accolti nella struttura.
Un piccolo gesto di solidarietà per offrire ai cani del rifugio ciò di cui hanno davvero bisogno, in attesa di trovare una famiglia.
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