Venerdì 27 e sabato 28 (dalle 19) al parco feste di via Curti va in scena la tradizionale festa che apre la strada al Natale. Pizzoccheri e tanto altro dalla cucina, due concerti per ogni serata

Con il passare degli anni è diventato un appuntamento fisso e consolidato, che apre la strada al mese di Natale. Per il sesto anno a Gemonio torna il XmaShow, un fine settimana di musica, buona cucina e divertimento senza dimenticare la solidarietà.

L’appuntamento è per venerdì 27 e sabato 28 novembre al parco delle feste di via Curti, dove è stato montato un tendone riscaldato di 250 m² che permetterà alla festa di proseguire con qualsiasi condizione del tempo e con qualsiasi temperatura esterna. A farla da padrone, all’interno, saranno i pizzoccheri: il piatto tipico valtellinese è diventato la “bandiera” del menu gastronomico ma naturalmente non sarà la sola prelibatezza proveniente dalle cucine.

Oltre ai pizzoccheri ci saranno infatti stinco con patate, polenta e spezzatino, contorni vari. Non mancherà – ovviamente – la salamella con patatine fritte ma ci saranno anche i bretzel e, sul lato dei dolci, i waffle di origine belga. Nel bicchiere, con la tradizionale birra chiara della Baviera, anche una birra di Natale con il suo carico di gusto.

Una buona cena, però è sempre accompagnate (e seguita) dalla buona musica. Nella serata del venerdì l’apertura è dedicata ai Rediverse dell’Accademia Bertani, il cui concerto sarà seguito da quello dei Pop Fiction che promettono uno spettacolo esplosivo. Sabato sera invece la prima esibizione è quella dei Settesotto (7s8) che accenderanno l’atmosfera; poi toccherà a DJ Cassa cui, come da tradizione, è affidata la chiusura con il dj set. Vista l’alta affluenza degli anni scorsi, è consigliato prenotare un tavolo chiamando il numero 338.9027483.

A organizzare il XmaShow 6.0 è il Comitato Gemonio Feste che si occuperà anche del lato benefico: nel corso dell’evento saranno infatti a disposizione i biglietti della sottoscrizione a premi. Il primo estratto vincerà una minimoto, il secondo premio è un tablet da 10″ con penna, il terzo una stampante multifunzione. Ci sarà inoltre un’asta benefica aperta nelle due serate con in palio una minimoto da cross.

Parte dell’incasso complessivo della festa sarà devoluto ad AISA, l’Associazione Italiana Sindromi Atassiche che parteciperà alla manifestazione con un proprio banco. Il ricavato dell’asta andrà invece a Sogni in Cammino. Chi volesse conoscere meglio la realtà delle sindromi atassiche può ascoltare la puntata di “Soci All Time” – podcast di VareseNews dedicata proprio a questo tema: la trovate nel box sottostante. Ospiti la referente territoriale di AISA, Susanna Carcano, con Martina e Lorenzo che vivono a Gemonio e il cui figlio è affetto dalla atassia di Friedreich.