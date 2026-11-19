Sabato 21 novembre al Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame lo spettacolo “Viaggio in Italia”. Parte del ricavato sarà devoluta alla Fondazione Giacomo Ascoli e ad Anffas

Le città raccontate nelle canzoni, le voci che hanno segnato generazioni e un percorso che attraversa l’Italia da nord a sud seguendo le tracce dei grandi cantautori. Sabato 21 novembre alle 21 il Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame di Luino ospiterà Viaggio in Italia, lo spettacolo degli MDF dedicato alla canzone d’autore italiana.

Da Genova a Bologna, da Milano a Catania, lo spettacolo musicale accompagna il pubblico in un itinerario musicale tra luoghi, storie e atmosfere che hanno ispirato alcuni dei più importanti protagonisti della musica italiana e che hanno segnato la storia dell’Italia a partire dal dopoguerra fino ai giorni nostri.

Viaggio in Italia è, insieme a Racconti nel tempo, uno dei progetti con cui gli MDF hanno costruito il proprio percorso artistico. Sul palco prende forma una sorta di mappa musicale del Paese, dove ogni tappa porta con sé un autore, una città e un pezzo di storia della canzone italiana.

La serata avrà anche uno scopo benefico. Parte del ricavato sarà infatti devoluta alla Fondazione Giacomo Ascoli e ad Anffas, due realtà che operano quotidianamente a sostegno delle persone e delle loro famiglie.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Nuova Pro Loco Luino, Comune di Luino, Gruppo Commercianti Luino, Ascom Luino e Comunità Pastorale Madonna del Carmine. Il biglietto costa 15 euro ed è possibile prenotarlo online oppure acquistarlo la sera stessa a teatro.