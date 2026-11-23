Musica e dialetto varesino con “Masca e la Steccaduepuntozero” all’Auser di Gallarate
Sabato 28 novembre nella sede di Auser in via del Popolo l'ultimo appuntamento musicale dell'anno, con aperitivo e spettacolo
Il dialetto varesino, i ricordi della vita contadina, gli aneddoti e i proverbi di una volta diventano musica e immagini in uno spettacolo che racconta il territorio attraverso le sue parole e le sue storie. Sabato 28 novembre Auser Gallarate ospiterà “La Röda del temp – videocanzoni in dialetto varesino”, lo spettacolo della band “Masca e la Steccaduepuntozero“, ultimo appuntamento musicale del 2026 nella sede di via del Popolo 3.
La serata seguirà la formula ormai consolidata dei sabati musicali di Auser: alle 19.30 è previsto un aperitivo a buffet, seguito dal concerto.
A raccontare la nascita del progetto è Maurizio Mascarello (nella foto) autore dei testi delle canzoni e anima del gruppo: «L’idea di portare sul palco questo spettacolo è nata dopo l’annullamento di un evento a Casale Litta, dove la band avrebbe dovuto aprire il concerto di un altro gruppo musicale – racconta il musicista – Da quell’imprevisto è maturata la decisione di dare maggiore visibilità al progetto, trasformandolo in uno spettacolo autonomo».
“Masca e la Steccaduepuntozero” accompagnerà Mascarello in un percorso musicale composto da otto canzoni, a partire proprio dal brano che dà il titolo allo spettacolo, “La roda dal temp”. I testi raccontano soprattutto ricordi, situazioni vissute, momenti della vita contadina e piccoli episodi della quotidianità di un tempo, recuperando anche aneddoti e proverbi della tradizione popolare.
Il filo conduttore è il dialetto varesino, la lingua che Mascarello racconta di aver imparato da bambino e che diventa lo strumento per riportare alla memoria atmosfere, modi di dire e frammenti di una cultura che rischia di andare perduta.
La particolarità dello spettacolo sta anche nella componente visiva. Per accompagnare le canzoni, l’autore ha coinvolto diverse persone nella realizzazione di illustrazioni, rigorosamente disegnate a mano libera, che verranno proiettate durante l’esecuzione dei brani. Le immagini contribuiranno così a dare forma alle storie narrate nelle canzoni, creando un dialogo tra musica, parole e disegno.
Un appuntamento che si inserisce nella proposta dei sabati musicali di Auser Gallarate, pensata per offrire al pubblico generi e linguaggi differenti. Con questo spettacolo, la stagione 2026 si chiuderà nel segno della memoria e delle tradizioni locali, attraverso un progetto che unisce musica e racconto per mantenere vivo il patrimonio linguistico e culturale del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.