Il dialetto varesino, i ricordi della vita contadina, gli aneddoti e i proverbi di una volta diventano musica e immagini in uno spettacolo che racconta il territorio attraverso le sue parole e le sue storie. Sabato 28 novembre Auser Gallarate ospiterà “La Röda del temp – videocanzoni in dialetto varesino”, lo spettacolo della band “Masca e la Steccaduepuntozero“, ultimo appuntamento musicale del 2026 nella sede di via del Popolo 3.

La serata seguirà la formula ormai consolidata dei sabati musicali di Auser: alle 19.30 è previsto un aperitivo a buffet, seguito dal concerto.

A raccontare la nascita del progetto è Maurizio Mascarello (nella foto) autore dei testi delle canzoni e anima del gruppo: «L’idea di portare sul palco questo spettacolo è nata dopo l’annullamento di un evento a Casale Litta, dove la band avrebbe dovuto aprire il concerto di un altro gruppo musicale – racconta il musicista – Da quell’imprevisto è maturata la decisione di dare maggiore visibilità al progetto, trasformandolo in uno spettacolo autonomo».

“Masca e la Steccaduepuntozero” accompagnerà Mascarello in un percorso musicale composto da otto canzoni, a partire proprio dal brano che dà il titolo allo spettacolo, “La roda dal temp”. I testi raccontano soprattutto ricordi, situazioni vissute, momenti della vita contadina e piccoli episodi della quotidianità di un tempo, recuperando anche aneddoti e proverbi della tradizione popolare.

Il filo conduttore è il dialetto varesino, la lingua che Mascarello racconta di aver imparato da bambino e che diventa lo strumento per riportare alla memoria atmosfere, modi di dire e frammenti di una cultura che rischia di andare perduta.

La particolarità dello spettacolo sta anche nella componente visiva. Per accompagnare le canzoni, l’autore ha coinvolto diverse persone nella realizzazione di illustrazioni, rigorosamente disegnate a mano libera, che verranno proiettate durante l’esecuzione dei brani. Le immagini contribuiranno così a dare forma alle storie narrate nelle canzoni, creando un dialogo tra musica, parole e disegno.

Un appuntamento che si inserisce nella proposta dei sabati musicali di Auser Gallarate, pensata per offrire al pubblico generi e linguaggi differenti. Con questo spettacolo, la stagione 2026 si chiuderà nel segno della memoria e delle tradizioni locali, attraverso un progetto che unisce musica e racconto per mantenere vivo il patrimonio linguistico e culturale del territorio.