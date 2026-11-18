Sabato 21 novembre, alle ore 20.30, il Teatro SOMS di Caldana (Via Malgarini, frazione di Cocquio Trevisago) ospiterà il concerto del Suite & Blue Quartet.

La formazione propone un affascinante itinerario sonoro che fonde la tradizione colta con le sonorità del jazz. Il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale dove brani dall’impianto classico vengono reinterpretati e arricchiti con atmosfere swing e ritmi blues, creando un connubio unico e coinvolgente.

Sul palco saliranno musicisti di talento: Andrea Ferrario alla chitarra classica, accompagnato dal trio jazz composto da Elena Napoleone al pianoforte, Marco Filippo Brambilla al contrabbasso e Giordano Rizzato alla batteria.

L’evento è organizzato dal Comune di Cocquio Trevisago insieme a “Il Borgo Musicale”. Come di consueto per queste iniziative, l’ingresso è gratuito.