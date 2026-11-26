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MV Agusta cerca un nuovo “padrone”. Il 20 novembre l’azienda motociclistica varesina ha pubblicato sul proprio sito un avviso dal titolo tecnico, «sollecitazione a presentare offerte migliorative». Tradotto: c’è già un compratore pronto, e chi vuole portarsi a casa l’azienda deve fare meglio di lui entro le 23.59 del 21 dicembre, la data indicata come scadenza ultima per un’offerta.

In gioco c’è tutto ciò che fa funzionare MV Agusta: lo stabilimento di Varese, gli immobili, i marchi, il magazzino, i contratti e i dipendenti. Ma non le azioni della società. È una differenza decisiva, e spiega perché la cifra di partenza è così lontana dai 215 milioni di cui si è parlato nei giorni scorsi.

La gara: prima l’affitto, poi l’acquisto



Il punto di partenza è un’offerta già sul tavolo. L’ha presentata Sports Bank Capital Partners, società d’investimento statunitense, con una lettera datata 16 novembre e arrivata il giorno dopo. Questa proposta fa da «asticella»: chi vuole entrare in gara deve presentare un’offerta più vantaggiosa, e non può ritirarla una volta depositata.

Il percorso previsto ha due tappe. La prima è l’affitto dell’azienda, con l’uso esclusivo dei marchi, da far partire entro il 26 febbraio 2027. Il canone è di 70.000 euro al mese e non verrà scalato dal prezzo finale. È una formula frequente nelle crisi d’impresa: permette al nuovo gestore di far ripartire subito la produzione, senza aspettare la fine dei passaggi legali.

La seconda tappa è l’acquisto vero e proprio, entro il 1° luglio 2027. E qui i numeri vanno letti con attenzione.

Ventotto milioni, ma non tutti subito



L’offerta americana vale sulla carta 28 milioni di euro. Di questi, però, solo 15,356 milioni sono garantiti. Due milioni sono attribuiti al solo marchio MV Agusta.

I restanti 12,644 milioni sono un «surplus condizionato». Verranno pagati solo se il piano con cui MV Agusta sistemerà i propri debiti otterrà il via libera definitivo di un giudice entro due anni dalla firma della vendita. In pratica, il compratore paga di più solo se l’operazione diventa inattaccabile.

Chi vuole partecipare deve versare una cauzione di almeno 1.535.600 euro, il 10% della parte garantita del prezzo, depositata presso un notaio. Nel conto entrano anche i debiti verso i dipendenti maturati prima dell’affitto e un eventuale accollo del debito verso Generalfinance, società finanziaria creditrice dell’azienda.

Il prezzo, comunque, non sarà l’unico criterio. L’avviso dice che peseranno allo stesso modo la capacità di rilanciare l’azienda, la continuità della produzione e la tutela dei posti di lavoro. Ogni concorrente dovrà allegare un piano industriale.

Perché si vende l’azienda e non la società

Dal 5 agosto MV Agusta Motor e la controllata MV Agusta Services sono in “composizione negoziata della crisi”. Non è un fallimento. È una procedura volontaria in cui l’impresa in difficoltà tratta con i creditori, affiancata da un esperto indipendente. In questo caso è il commercialista Cesare Giuseppe Meroni, che vigila sulla gara.

Vendere l’azienda, e non le azioni, ha una conseguenza precisa. Chi compra si prende la fabbrica e le persone che ci lavorano. I debiti, invece, restano in capo alle vecchie società, che li ripagheranno anche con i soldi incassati dalla vendita. Per un acquirente è un modo di ripartire “pulito”.

Il caso Patritalia

La gara si incrocia con un’altra partita. Patritalia, società d’investimento italiana, sostiene in un proprio comunicato di aver firmato il 28 settembre un contratto preliminare per comprare il 100% delle azioni di MV Agusta dall’attuale proprietario, la Art of Mobility della famiglia Sardarov, tornata unica proprietaria nel 2025 dopo l’uscita di KTM. La stampa specializzata ha riportato la versione di Patritalia, società modenese fondata lo scorso anno, ma il comunicato non ha trovato per il momento riscontri da parte del mondo legato a MV Agusta.