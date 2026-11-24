Nasce a Morazzone il circolo PD “Nilde Iotti” che riunisce quattro comuni
Il nuovo circolo unisce gli iscritti di Morazzone, Gazzada Schianno, Castronno e Lozza. Il segretario Antonio Magazzù: «Un punto di riferimento per la cultura costituzionale, le istituzioni democratiche e la partecipazione civica»
Il Partito Democratico ha un nuovo circolo tra Morazzone, Gazzada Schianno, Castronno e Lozza. Si chiama “Nilde Iotti” ed è nato dall’unione dei circoli dei quattro comuni. La presentazione si è svolta a Morazzone, con la segretaria provinciale del PD Alice Bernardoni e il consigliere regionale Samuele Astuti.
Il nome l’hanno scelto gli iscritti e i promotori locali. Nilde Iotti è stata la prima donna presidente della Camera dei deputati e ha guidato l’aula di Montecitorio per tre legislature di fila, dal 1979 al 1992. Prima ancora era stata una delle madri costituenti. Il suo nome resta legato al rispetto delle istituzioni e al dialogo parlamentare, oltre che alla difesa della Costituzione e alle battaglie per l’emancipazione femminile e i diritti civili.
«Abbiamo scelto di intitolare il nostro circolo PD a Nilde Iotti per richiamare una visione alta e responsabile della politica, intesa come servizio alle istituzioni e alla comunità», spiega Antonio Magazzù, segretario del circolo. «In una fase in cui il confronto pubblico rischia spesso di ridursi a contrapposizione superficiale, il suo esempio di statista e custode dei valori costituzionali rappresenta per noi una guida concreta per costruire, nei quattro comuni, uno spazio serio, inclusivo e partecipato di ascolto e proposta».
Nei prossimi giorni il circolo comunicherà dove avrà sede e quando si terranno i primi incontri pubblici. Gli incontri saranno aperti a tutti i cittadini e serviranno a raccogliere idee e priorità per il territorio.
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