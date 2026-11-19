Una nuova realtà associativa si affaccia sul panorama economico del Varesotto con l’obiettivo di affiancare le micro, piccole e medie imprese nelle sfide quotidiane: questa sera, giovedì 19 novembre, nella sala principale di Villa Andrea Ponti, si è svolta l’assemblea costituente di FenImprese Varese.

La serata, moderata da Samuele Corsalini, ha intrecciato il richiamo alle radici storiche e artistiche della villa — dalle statue di Dante e Michelangelo fino alla memoria di pionieri dell’industria varesina — con le esigenze concrete dell’imprenditoria contemporanea.

L’apertura della nuova sede provinciale ha raccolto il sostegno delle amministrazioni locali e regionali, unite nel riconoscere il valore sociale dell’iniziativa privata. Matteo Luigi Bianchi, vicesegretario aggiunto di Anci Lombardia, ha sottolineato come la vitalità economica sia essenziale per la tenuta dei comuni lombardi.

«Anche se il fare impresa non è di stretta competenza amministrativa di un sindaco, tutto ciò che succede all’interno di un territorio comunale deve interessare una buona amministrazione» ha affermato Bianchi. «Senza le imprese mancherebbe un pilastro fondamentale della comunità. In un mondo globalizzato e propenso alla continua innovazione, nessuno può farcela da solo».

Sulla stessa linea si è espressa la vicesindaca di Varese, Ivana Perusin, attraverso un messaggio letto in sala. L’esponente della giunta ha ricordato l’impegno del Comune sul nuovo Piano di Governo del Territorio per rigenerare gli spazi dismessi e attrarre investimenti, evidenziando le criticità attuali per chi gestisce un’attività.

«Alla gestione quotidiana si aggiungono le sfide della transizione digitale, della sostenibilità, dell’accesso al credito, della ricerca di personale qualificato e della crescente complessità normativa» ha scritto Perusin. «Un territorio cresce quando le sue diverse componenti crescono insieme e quando le relazioni si trasformano in opportunità concrete».

Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato una lettera indirizzata al presidente provinciale Emanuele De Pascale, ribadendo la centralità del lavoro autonomo. «La crescita del nostro territorio passa innanzitutto dalla capacità di chi ogni giorno fa impresa, investe, crea occupazione e genera valore per la comunità» ha dichiarato Fontana, augurando alla nuova associazione di diventare un punto di riferimento propositivo.

La visione nazionale e l’ascolto delle aziende

Con l’inaugurazione varesina, FenImprese consolida la propria presenza in Lombardia raggiungendo la settima sede regionale, all’interno di una rete che conta oltre 28.000 associati in Italia, quattro sedi all’estero, 21 contratti collettivi nazionali firmati e la presenza nel Cnel.

Il presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso ha illustrato la strategia della confederazione, puntando sul contatto diretto con le realtà produttive per trasferire le istanze locali ai tavoli governativi. «Andremo noi nelle aziende per sentire le esigenze degli imprenditori, raccoglierle e portarle alla politica romana, che può cambiare uno stato di cose oggi davvero difficile per le imprese italiane» ha spiegato Mancuso.

Il coordinatore nazionale Simone Razionale ha posto l’accento sul metodo di lavoro dell’associazione, fondato sul superamento della semplice tessera burocratica a favore di servizi pratici come la formazione sulla sicurezza e l’ente bilaterale. «Capisco che in tutta Italia ci possa essere diffidenza verso le associazioni, ma la base di partenza di una vera associazione è l’ascolto» ha osservato Razionale. «Trasmettere la volontà di fare associazionismo in maniera differente è per noi fondamentale».

I vertici locali: supporto dietro le quinte e lavoro di rete

Alla guida della sezione varesina c’è il presidente Emanuele De Pascale, affiancato dalla vicepresidente Elena Cacchietta e dal direttore provinciale Alessandro Travaglini. Il gruppo dirigente ha delineato un programma operativo incentrato su formazione obbligatoria, accesso ai bandi di finanziamento e internazionalizzazione.

«Il primo passo sarà farci conoscere sul territorio, dimostrando come possiamo aiutare gli imprenditori a sentirsi meno soli e accompagnati nelle vicissitudini di tutti i giorni» ha dichiarato De Pascale. «Le imprese isolate faticano: bisogna creare una rete tra le aziende affinché trovino in noi un punto di riferimento per svilupparsi».

La vicepresidente Elena Cacchietta ha richiamato l’attenzione sul tessuto produttivo locale, composto in larga parte da artigiani, commercianti, professionisti e aziende familiari. «Fare impresa significa avere un’idea, il coraggio di realizzarla e di assumersi delle responsabilità» ha sottolineato Cacchietta. «Non bisogna mai commettere l’errore di misurare il valore di un’impresa dal numero dei dipendenti o dal fatturato, perché dietro ogni attività ci sono persone e sacrifici. Non vogliamo decidere noi cosa serve alle imprese, ma costruirlo insieme a loro».

A chiudere il quadro operativo è stato il direttore provinciale Alessandro Travaglini, che ha descritto il ruolo tecnico della struttura varesina per alleggerire il carico burocratico dei titolari. «L’azienda deve evolversi velocemente, ma il piccolo imprenditore ha il tempo contato: o lavora o si occupa della burocrazia» ha evidenziato Travaglini. «Nasce così l’esigenza di avere qualcuno che lavori dietro le quinte per indirizzare l’imprenditore verso ciò che migliora davvero la sua attività».