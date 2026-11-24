Un nuovo percorso, tutto lombardo, si inserisce nella rete dei cammini italiani. A dicembre – nel “ponte” tra sabato 5 e martedì 8 – sarà inaugurato il Cammino Storico di Sant’Agostino, un percorso che parte da Cassago Brianza, tocca Monza e Milano per poi concludersi a Pavia.

Quattro giorni a piedi, per un totale di 88 chilometri, sui luoghi lombardi che segnarono la conversione del Santo. Il percorso parte infatti da Cassago Brianza, identificata con l’antico Rus Cassiciacum, dove Agostino soggiornò nel 386 durante il periodo che precedette la sua conversione (anche se su questa indicazione è sempre vivo il dibattito che coinvolge anche la “nostra” Casciago). Da qui i pellegrini raggiungeranno Monza e Milano, città nella quale il futuro Padre della Chiesa ricevette il battesimo da Sant’Ambrogio nella notte di Pasqua del 387. L’itinerario proseguirà poi verso la Certosa di Pavia, per concludersi a Pavia, nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, che custodisce le spoglie del Santo.

Il nuovo percorso non sostituisce il tradizionale Cammino di Sant’Agostino, articolato in 26 giornate (con un percorso a forma di “rosa” che tocca numerosi santuari lombardi), ma affiancarlo con un itinerario più breve, concentrato sui principali luoghi lombardi legati alla vicenda umana e spirituale di Agostino. Quattro giorni di cammino, oppure un fine settimana per chi sceglierà di percorrerlo in bicicletta, con l’obiettivo di rendere il pellegrinaggio accessibile anche a chi non dispone di molto tempo.

Alla nascita dell’iniziativa si lega anche l’elezione di Papa Leone XIV, primo Pontefice appartenente all’Ordine di Sant’Agostino. Un elemento che ha contribuito a riportare l’attenzione sull’eredità spirituale del Santo e sulla possibilità di riscoprirla attraverso un’esperienza diretta nei luoghi che ne hanno segnato la storia.

Il pellegrinaggio inaugurale avrà infine una particolare intenzione spirituale: l’Associazione ha scelto di dedicarlo proprio a Papa Leone XIV e alle sue intenzioni di pace, con una preghiera rivolta anche alle popolazioni colpite dai conflitti.