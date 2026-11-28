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Più di un cittadino del Varesotto, questa mattina, sabato 28 novembre, ha alzato gli occhi al cielo e si è chiesto che cosa fosse quella sagoma bianca sospesa sopra il paese. Qualcuno ha pensato a un pallone atmosferico, una di quelle sonde che vengono lanciate per raccogliere dati meteorologici. Le foto inviate da un lettore di Cardano al Campo alla nostra redazione chiariscono però il mistero: si tratta di una mongolfiera, e arriva da lontano.

Dai dati dei siti di tracciamento dei voli, il pallone risulta immatricolato in Svizzera ed è partito dall’Appenzello, nella parte orientale della Confederazione. Per arrivare fino al Varesotto ha quindi sorvolato l’intero arco alpino. È un’impresa che nel mondo dell’aerostatica viene considerata una delle esperienze più affascinanti, e alcuni operatori svizzeri la propongono anche ai passeggeri.

Una traversata delle Alpi in mongolfiera non si improvvisa. Si vola a quote molto elevate, in genere tra i quattromila e i seimila metri, dove servono le bombole di ossigeno, e si possono percorrere centinaia di chilometri in poche ore. Soprattutto, servono condizioni meteo particolari, che si presentano solo in pochi giorni all’anno durante la stagione fredda: alta pressione, cielo sereno e correnti in quota da nord che spingono il pallone oltre lo spartiacque alpino, verso la pianura lombarda. Sono proprio le condizioni di questo fine settimana, con l’anticiclone sul Nord Italia e l’arrivo di aria più fredda da nord est.

La presenza della mongolfiera sopra Cardano al Campo, a ridosso di Malpensa, non deve stupire più di tanto. In passato altri palloni partiti dalla Svizzera hanno concluso il loro viaggio in provincia di Varese o nel Basso Varesotto, e in questi casi i piloti sono in contatto con il controllo del traffico aereo per gestire il passaggio vicino all’aeroporto. Il punto di atterraggio dipende dal vento e viene scelto dal pilota durante il volo, di solito in un campo aperto, dove la squadra a terra arriva a recuperare pallone e passeggeri.

Per chi lo ha visto passare resta uno spettacolo insolito per una mattina di fine novembre. E stavolta il pallone non era atmosferico.