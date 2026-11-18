Una biblioteca nata tra i banchi di scuola, cresciuta grazie al volontariato e diventata negli anni un punto di riferimento culturale per un intero quartiere e per la città. È la storia della biblioteca Bruna Brambilla dell’istituto Anna Frank di Varese, una realtà che oggi conta 11.391 volumi, 2.200 iscritti e 22 volontari Auser impegnati a garantirne l’apertura al pubblico. Una biblioteca scolastica che ha saputo superare i confini della scuola e che ora si prepara a vivere un’altra tappa significativa del proprio percorso: l’ingresso nel programma di BookCity Milano 2026, con un incontro dedicato alla storia e alla memoria del territorio.

Martedì 24 novembre, alle 20.45, negli spazi di via Carnia 155, sarà ospite il giornalista e scrittore Pier Vittorio Buffa, protagonista della serata “La grande storia è passata di qui”, condotta da Andrea Camurani. L’appuntamento, dedicato a due romanzi ambientati a Castello Cabiaglio, si inserisce nella prima partecipazione ufficiale della città di Varese a BookCity, che dal 23 al 29 novembre propone 21 appuntamenti gratuiti in diversi luoghi della città.

Un’occasione che permette anche di ripercorrere la storia di una realtà che continua a crescere senza perdere la propria identità.

Una biblioteca che negli anni ha visto crescere libri, iscritti e volontari

Nel 2018 la biblioteca Bruna Brambilla contava circa 8.600 volumi, oltre mille iscritti e una decina di volontari, affiancati dal bibliotecario della scuola. A otto anni di distanza, i numeri restituiscono la misura del percorso compiuto. Secondo la rilevazione aggiornata al 15 novembre 2026, i libri sono diventati 11.391, quasi 2.800 in più rispetto al 2018, mentre gli utenti iscritti sono arrivati a 2.200. I volontari Auser sono oggi 22 e assicurano interamente la gestione del servizio.

Soltanto nel corso del 2026 si sono registrati 133 nuovi iscritti. Un dato che conferma la capacità della biblioteca di continuare ad attrarre lettori, pur trovandosi all’interno di un edificio scolastico. Particolarmente significativa è anche la composizione degli utenti. Ben 1.433 iscritti hanno meno di 25 anni, pari al 65,1% del totale, un dato che riflette il forte legame con il mondo della scuola. Ma la biblioteca è frequentata anche da 573 persone tra i 25 e i 64 anni e da 181 lettori con più di 65 anni. Per 13 iscritti l’età non è indicata.

La fotografia dei prestiti mostra però un aspetto ancora più interessante: gli utenti anziani, pur essendo numericamente meno numerosi, rappresentano una parte molto attiva del servizio. Dei 2.114 prestiti interni registrati, 647 riguardano gli over 65, quasi quanto i 637 della fascia adulta tra 25 e 64 anni. I prestiti effettuati dai più giovani sono invece 830.

Complessivamente, considerando anche i movimenti tra biblioteche, la rilevazione registra 4.052 operazioni: 2.114 prestiti interni, 978 volumi arrivati da altre biblioteche e 960 inviati ad altre strutture. A questi si aggiungono 691 prenotazioni effettuate attraverso il catalogo online.

Numeri che raccontano una biblioteca viva, utilizzata da generazioni differenti e pienamente inserita nel sistema bibliotecario del territorio.

Quando una biblioteca scolastica diventa una biblioteca di quartiere

La particolarità della Bruna Brambilla non sta soltanto nel numero dei libri o degli iscritti. La sua identità nasce da un’idea precisa: aprire alla città un patrimonio culturale nato per la scuola, facendo convivere la funzione educativa con quella di servizio pubblico. Un’esperienza non comune nel panorama delle biblioteche scolastiche, resa possibile dalla collaborazione tra l’istituzione scolastica, il volontariato e la rete bibliotecaria provinciale.

La biblioteca scolastica esisteva già da tempo, ma per molti anni era rimasta poco utilizzata. Come aveva raccontato Daniela Pedroletti, già docente dell’Anna Frank e oggi coordinatrice della biblioteca, una svolta arrivò nel 2002, quando la realizzazione del centro cucina rese necessario individuare nuovi spazi per i libri.

Fu allora che cominciò a prendere forma un progetto più ambizioso: non limitarsi a conservare la biblioteca, ma trasformarla in un luogo aperto anche agli abitanti del quartiere.

L’incontro con l’Auser e con Bruna Brambilla fu decisivo. I volontari contribuirono alla catalogazione e alla riorganizzazione del patrimonio, mentre la scuola mise a disposizione competenze e spazi. Il 2010 rappresentò l’anno in cui la biblioteca diventò a tutti gli effetti una biblioteca rionale. Da allora quell’esperienza ha continuato a consolidarsi, fino a entrare nella Rete Bibliotecaria provinciale e nel Sistema Urbano di Varese. Oggi, attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, gli utenti possono accedere a un patrimonio complessivo di circa tre milioni di titoli. Ma soprattutto la biblioteca ha mantenuto la caratteristica che la distingue fin dall’inizio: essere un luogo nel quale la scuola incontra la città.

Bruna Brambilla, una vita dedicata alla cultura e all’impegno civile

Dietro questa esperienza c’è soprattutto la storia della donna alla quale la biblioteca è intitolata. Bruna Brambilla, scomparsa prematuramente a 67 anni, era stata insegnante, amministratrice pubblica, sindacalista e presidente dell’Auser. Fin dagli anni Settanta si era distinta per l’impegno sociale, culturale e politico, partecipando da docente alla stagione delle “150 ore”, che consentì a migliaia di lavoratori e lavoratrici della provincia di Varese di tornare a studiare.

Aveva ricoperto importanti incarichi nel sindacato della scuola e successivamente nelle istituzioni, prima come assessore e poi come sindaco di Venegono Superiore. Alla base del suo percorso c’era una convinzione profonda: la conoscenza e l’accesso alla cultura sono condizioni fondamentali per la crescita civile e democratica di una comunità.

Una convinzione che aveva portato anche nell’Auser, associazione della quale era presidente nella sede delle Bustecche, a pochi passi dall’istituto Anna Frank. Nel 2004 fu proprio lei a sostenere con determinazione il progetto di trasformare la biblioteca scolastica in un servizio aperto al territorio. Non fu un percorso semplice: occorreva riordinare e ampliare il patrimonio, classificare i libri secondo il sistema Dewey, individuare spazi adeguati e costruire un’organizzazione capace di garantire continuità al servizio.

Brambilla dedicò a quell’obiettivo energie e relazioni, coinvolgendo i volontari Auser e costruendo una collaborazione stabile con il personale della scuola. Il progetto della biblioteca si inseriva in un lavoro più ampio di promozione culturale e sociale, attraverso il quale aveva contribuito ad animare la vita delle Bustecche e a mettere in relazione le associazioni del quartiere.

Nell’ottobre del 2012, pochi mesi dopo la sua scomparsa, la biblioteca venne intitolata alla sua memoria. Oggi, a distanza di oltre vent’anni dall’avvio di quel progetto, il suo nome continua a identificare un luogo nel quale l’accesso alla conoscenza non si ferma ai cancelli di una scuola.

Ventidue volontari e una biblioteca che non si limita al prestito

A tenere aperte quelle porte sono i 22 volontari Auser che oggi garantiscono la gestione della biblioteca. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, con aperture pomeridiane il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 14 alle 17. Il lavoro dei volontari non riguarda soltanto la distribuzione dei libri. Negli anni la biblioteca ha costruito un calendario di attività culturali che comprende gruppi di lettura, incontri mensili con scrittori locali e nazionali, mostre tematiche e iniziative dedicate agli studenti.

Una vocazione che nel tempo si è arricchita di proposte capaci di mettere in relazione cultura e inclusione sociale. Nel 2023, per esempio, gli spazi della Bruna Brambilla hanno accolto Arte in libertà, una mostra di opere realizzate dai detenuti della casa circondariale dei Miogni. Più recentemente sono stati organizzati incontri dedicati alla genitorialità e ai diritti dei bambini che vivono nei territori di guerra.

Accanto a questa attività rivolta alla cittadinanza continua naturalmente il lavoro con gli insegnanti e con la dirigenza scolastica, attraverso progetti di promozione della lettura e iniziative destinate ai ragazzi. Anche la crescita del patrimonio librario nasce da un impegno collettivo: i finanziamenti ottenuti attraverso i bandi ministeriali, le campagne nazionali #ioleggoperché e le donazioni di cittadini e associazioni contribuiscono ad arricchire costantemente gli scaffali. Una biblioteca che, insomma, non si limita a custodire libri, ma costruisce occasioni di incontro, partecipazione e confronto.

Pier Vittorio Buffa e la grande storia che attraversa Castello Cabiaglio

È proprio questa vocazione a mettere in relazione libri, persone e territorio a trovare una nuova occasione di espressione nell’appuntamento del 24 novembre, quando la biblioteca entrerà nel programma di BookCity con una serata dedicata a Pier Vittorio Buffa. Nato a Roma nel 1952, giornalista di lunga esperienza, Buffa ha lavorato per molti anni al settimanale L’Espresso, è stato condirettore dell’Agenzia Giornali Locali e ha diretto il quotidiano Il Centro e la redazione web di Finegil.

Tra le sue pubblicazioni figurano Io ho visto, Non volevo morire così e Ufficialmente dispersi. Al centro dell’incontro varesino ci saranno però due romanzi che hanno un legame diretto con il territorio: La casa dell’uva fragola e Il pane non può aspettare, entrambi ambientati a Castello Cabiaglio.

Nel primo, la storia prende forma attraverso le vicende delle donne che hanno abitato una casa dal grande portone verde, tra Varese e il Lago Maggiore. Ernesta, Francesca ed Ezechiella attraversano epoche diverse, lasciando nelle stanze, nei mobili e nel giardino le tracce delle proprie esistenze. C’è Francesca, innamorata di un uomo che ha combattuto al fianco di Garibaldi. C’è Ezechiella, che sposa Giovanni, mette al mondo sette figli e vede il primogenito Ernesto partire volontario per la Grande Guerra. E c’è Ernesta, donna forte e volitiva, la cui presenza continua a vivere nella memoria della casa.

La pianta dell’uva fragola che cresce nel giardino diventa il simbolo di una continuità capace di attraversare le generazioni. Il pane non può aspettare conduce invece il lettore nella Cabiaglio degli anni Trenta e Quaranta, seguendo le vicende di sette ragazzi cresciuti insieme, tra i bagni nei torrenti, le corse in bicicletta, la polenta alla cappella degli asini e il tradizionale pane con l’uva preparato la prima domenica di settembre.

A impastarlo è Aristide, che ha raccolto l’eredità del forno di famiglia dopo la morte del padre, vittima della violenza fascista. Accanto a lui c’è la madre Innocenta, capace di fare di quel forno un punto di riferimento per la comunità. La spensieratezza dell’estate del 1938 sarà però l’ultima esperienza condivisa dai sette ragazzi prima che la storia li metta di fronte a scelte drammatiche. L’8 settembre 1943 e gli avvenimenti successivi divideranno amicizie e famiglie, portando partigiani, repubblichini, prigionieri e disertori a confrontarsi con le conseguenze della guerra e delle proprie decisioni.

Sono due romanzi differenti, uniti dalla capacità di raccontare come i grandi avvenimenti della storia italiana abbiano attraversato anche le piccole comunità della provincia, cambiando per sempre la vita delle persone.

Una nuova tappa per una storia cominciata oltre vent’anni fa

Il titolo scelto per la serata, La grande storia è passata di qui, sembra dunque dialogare anche con la storia della biblioteca che ospiterà l’incontro. Perché, in una dimensione diversa, anche la Bruna Brambilla racconta una vicenda di persone, scelte e impegno collettivo: quella di una scuola che ha aperto le proprie porte alla città, di una donna che ha creduto nel valore della conoscenza e di un gruppo di volontari che continua a rendere possibile quel progetto.

L’arrivo di BookCity rappresenta un’ulteriore occasione di visibilità per una realtà già radicata nella vita culturale varesina. E aggiunge un nuovo capitolo a un percorso che, dai primi anni Duemila a oggi, ha trasformato una biblioteca scolastica in un servizio aperto a generazioni diverse di lettori.

Per informazioni sulla biblioteca e sulle sue attività è possibile scrivere a biblioannafrank@gmail.com oppure consultare la pagina Facebook Volontari Auser Biblioteca Bruna Brambilla.