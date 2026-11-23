L’avvio delle iniziative natalizie a Busto Arsizio ha portato in centro 10.863 visitatori nella giornata di sabato 21 novembre, con un aumento di 1.249 persone rispetto all’inaugurazione del 2025 (9.614 presenze), pari a una crescita del 12,99%.

I dati, elaborati attraverso la piattaforma Cities Analytics di Confcommercio provincia di Varese nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 21, non includono i residenti dell’area monitorata, i lavoratori e i minorenni. Considerando le visite complessive — che tengono conto anche di più accessi effettuati dalla stessa persona — il totale sale a 11.144, in aumento del 13,23% rispetto alle 9.842 dell’anno precedente. L’evento di apertura ha previsto la parata da piazza San Michele con la slitta di Babbo Natale, trampolieri e marching band, fino all’accensione dell’abete di 15 metri in piazza Santa Maria.

Provenienze e durata delle visite

L’analisi dei flussi evidenzia una prevalenza di pubblico proveniente da fuori comune, che rappresenta il 55,8% del totale rilevato:

Fuori Busto Arsizio: 6.066 visitatori (+14,78% rispetto ai 5.285 del 2025). Nel dettaglio si registrano 2.915 arrivi dal resto della provincia di Varese (+4,67%), 2.202 dal resto della Lombardia (+37,97%) e 667 da altre regioni italiane (+25,61%). In calo invece la componente straniera, passata da 373 a 282 presenze.

Residenti a Busto Arsizio (esterni al perimetro del centro rilevato): 4.795 persone, in crescita del 10,82% rispetto alle 4.327 dell’anno scorso. Aumenta anche il tempo trascorso nelle vie del centro: la quota di visite di durata compresa tra le due e le quattro ore passa dal 35,8% al 40,3%, mentre le permanenze complessivamente superiori alle due ore raggiungono il 50% (contro il 45,1% del 2025). Scendono invece dal 14% al 12,3% le soste inferiori a un’ora.

Il programma fino all’Epifania e i commenti

Il calendario di «BA è Natale», che proseguirà fino all’Epifania con luminarie, alberi nei rioni, pista di pattinaggio, mercatini e spettacoli, punta a confermare i risultati delle ultime due edizioni, chiuse rispettivamente con 565.986 visite nel 2024 e 561.021 nel 2025. «Risultati che ripagano l’incremento delle risorse economiche e lo sforzo organizzativo dedicato alla manifestazione — ha commentato il sindaco Emanuele Antonelli —. L’aumento del pubblico da fuori città rafforza il ruolo di Busto come punto di riferimento per le famiglie del territorio, e la crescita delle permanenze indica che le persone scelgono di fermarsi, passeggiare e fare acquisti».

Soddisfazione anche dall’assessore al Commercio e Marketing territoriale Matteo Sabba, al suo terzo e ultimo Natale da amministratore, che ha ringraziato gli uffici comunali, la Polizia Locale e i partner del progetto.

Il presidente di Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona Rudy Collini ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la vivibilità e l’attrattività commerciale della città, mentre il vicepresidente del Distretto Urbano del Commercio Emanuele Gambertoglio ha evidenziato l’attenzione riservata a tutti i quartieri attraverso la distribuzione di luminarie e alberi anche nei rioni. La presidente del Comitato Commercianti Centro Cittadino Sarah Leoni ha infine rimarcato come il lavoro coordinato avviato nel 2024 stia consolidando l’appuntamento per le famiglie della provincia e delle aree limitrofe.