Il grande abete “tradizionale” alto 16 metri e decorato con 700 sfere colorate illuminerà da sabato il cuore di Gallarate: il conto alla rovescia per le festività entra nel vivo appunto sabato 21 novembre, giornata scelta per l’attesa cerimonia di accensione dell’albero di Natale in Piazza Libertà, evento che aprirà ufficialmente il calendario delle iniziative promosse dal Distretto Urbano del Commercio, dal Naga, da Confcommercio Gallarate e Malpensa e dalla Pro Loco.

Il programma dell’inaugurazione prenderà il via alle 18.00 con uno spettacolo coreografico, seguito alle 18.30 dal momento clou dell’accensione dell’albero e delle luminarie cittadine. Ad accompagnare la festa ci sarà la Pro Loco, che offrirà ai presenti cioccolata calda, panettone e vin brulè.

Soddisfatta l’assessora al commercio e attività produttive Belinda Simeoni, che ha seguito da vicino l’allestimento: «È un bell’albero di Natale colorato, proprio come me lo immaginavo, alto 16 metri e con un totale di 700 palle». Proprio per la complessità Simeoni ha voluto rivolgere «un grande ringraziamento a Romano e Giovanna di Colombo Luminarie che lo stanno allestendo».

Un ritorno alle atmosfere classiche che sabato sarà valutato dai cittadini ma che è già stato apprezzato anche dal tessuto economico cittadino, in un incontro che ha visto la partecipazione anche di Luca Filiberti del Naga. «Un albero così tradizionale forse avvicina ancora più persone, soprattutto in questo momento di difficoltà in cui ci sentiamo disorientati», ha sottolineato Renato Chiodi, presidente di Ascom Gallarate-Malpensa, riferendosi appunto l’aspetto molto tradizionale, rispetto alle sperimentazioni luminose degli anni scorsi.

Sulla stessa linea Gianfranco Ferrario, direttore di Ascom, che ha ribadito l’importanza della sinergia tra enti e associazioni: «Qui possiamo fare davvero gioco di squadra, Confcommercio sta cercando di dare una mano. Il Natale è il momento più importante per i commercianti e questa collaborazione ha un grande valore perché costruisce occasioni concrete per i nostri commercianti». Ferrario ha poi concluso esprimendo un auspicio per tutta la città: «C’è davvero una grande offerta, speriamo che questo aiuti il commercio non solo in centro ma per tutto il Distretto e nei rioni».

Il Villaggio di Babbo Natale e gli eventi in Piazza Libertà

Archiviata l’accensione del 21 novembre, il cuore delle attività entrerà nel vivo dall’8 dicembre al 6 gennaio con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale in Piazza Libertà, visitabile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00, dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale nelle giornate dell’8, 12, 13, 19 e 20 dicembre.

Il primo grande appuntamento dell’8 dicembre si aprirà alle 10.00 e proseguirà fino alle 18.00 con il Mercato Solidale delle associazioni — che, come ricordato dall’assessora Simeoni, «ha avuto veramente tante adesioni» — arricchito dalla presenza del Food Truck di PizzAut. Nella stessa giornata, dalle 15.00 alle 18.00, spazio ad animazione e laboratori per bambini a cura di Mala Strana, mentre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 sarà presente l’Ambulanza dei Pupazzi della Croce Rossa Italiana, pensata, come sottolineato da Simeoni, «per accostare i bambini in modo divertente al tema del soccorso».

Gli appuntamenti per le famiglie proseguiranno poi nel fine settimana successivo. Sabato 12 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, torneranno l’animazione e i laboratori per bambini, mentre domenica 13 dicembre la piazza ospiterà nuovamente l’Ambulanza dei Pupazzi della C.R.I. dalle 15.00 alle 18.00, accompagnata dalle 16.00 alle 18.00 dalle voci di un Concerto Gospel.

Un ultimo weekend ricco di atmosfera precederà il Natale: sabato 19 dicembre, dalle 15.00 alle 18.30, sono in programma le letture ad alta voce a cura di Nati per Leggere, allietate dalle 16.00 alle 18.30 dalle note del Quartetto Natalizio Dixie Itinerante che, nelle parole dell’assessora Simeoni, «allieterà con le sue note» il pomeriggio in centro. Domenica 20 dicembre, infine, il pomeriggio sarà ancora una volta dedicato ai più piccoli con animazione e laboratori dalle 15.00 alle 18.00.

Le novità della Pro Loco e la Befana in centro

Il programma coinvolgerà anche i più piccoli nelle scuole, con Babbo Natale che porterà le caramelle negli asili della Fondazione Scuole Materne. La grande novità della chiusura delle feste, mercoledì 6 gennaio, riguarda invece l’Epifania: «Per la prima volta portiamo in centro la Befana che di solito arrivava a Cajello, perché è la Befana di tutta la città», ha annunciato Concetta Masiello, presidente della Pro Loco Gallarate.

Appuntamenti dalle 16.00 alle 18.00 in Piazza Libertà: la Befana farà il suo ingresso a bordo di un sidecar scortata da altre moto, distribuendo dolci sul sagrato della Basilica in un clima di festa animato da un DJ set. Confermato infine il tradizionale concorso “Colora la Befana”, proposto quest’anno in versione online tramite il sito della Pro Loco, ma con la possibilità di consegnare i disegni anche presso la sede di via del Gambero.