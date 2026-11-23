Per tutta la giornata sarà possibile passeggiare tra numerose bancarelle, scoprire idee regalo, curiosità e creazioni artigianali, lasciandosi accompagnare dalla magica atmosfera del Natale

Marzio si veste a festa: martedì 8 dicembre, dalle 10:00 alle 18:00, Piazza Berini ospiterà la quinta edizione del mercatino natalizio, un appuntamento ormai atteso che ogni anno porta nel paese colori, atmosfera e spirito di festa.

Per tutta la giornata sarà possibile passeggiare tra numerose bancarelle, scoprire idee regalo, curiosità e creazioni artigianali, lasciandosi accompagnare dalla magica atmosfera del Natale.

Non mancherà un momento speciale dedicato ai più piccoli: dalle 16:00 alle 17:00 Babbo Natale sarà presente per incontrare i bambini, raccogliere le loro letterine e regalare un pizzico di magia.

Chi non riuscisse a incontrarlo di persona potrà comunque affidargli la propria letterina durante tutta la giornata, imbucandola nell’apposita cassetta postale di Babbo Natale.

Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini, per festeggiare insieme il Natale!

