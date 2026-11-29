Il Natale di Taino si accende e la facciata del “Dumin” risplende di nuove luci
Le nuove luci fisse, da impiegare nelle diverse festività, danno nuova veste al "piccolo duomo". Il debutto per le feste natalizie e in vista dell'ingresso del nuovo parroco don Aldo
Il “piccolo duomo” di Taino si illumina: sabato 29 novembre – al termine della Messa vigiliare – il neo parroco don Aldo Mascheroni ha benedetto l’installazione delle luci fisse che da stasera faranno risplendere la chiesa parrocchiale per le festività natalizie e nelle future occasioni solenni.
La realizzazione di questo progetto – piuttosto ambizioso per il piccolo Comune che si affaccia sul Lago Maggiore – è stata voluta dalla Comunità Pastorale San Carlo Borromeo e sostenuta da privati e associazioni locali.
Alla cerimonia di accensione delle luci era presente anche il sindaco Stefano Ghiringhelli e gli Zampognari Arconatesi che hanno intrattenuto la cittadinanza con melodie natalizie.
Questo evento fa da preludio all’ingresso del nuovo parroco e responsabile della Comunità Pastorale di Angera-Ranco-Taino don Aldo, nominato a settembre, che in forma solenne si svolgerà domenica 6 dicembre alle ore 15.30 al santuario della Madonna della Riva angerese con l’affidamento e la consacrazione alla Madonna.
Seguirà alle 16 il saluto dei tre sindaci delle parrocchie presso il palazzo comunale di Angera. Infine alle 16.15 un corteo si dirigerà alla chiesa prepositurale accompagnato dal Corpo musicale angerese Santa Cecilia. Alle 17 Messa solenne con la presenza del Vicario Episcopale don Franco Gallivanone. Al termine apericena per tutti in oratorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Marc Marquez annuncia il ritiro: a Valencia l'ultima gara in carriera
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.