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Il “piccolo duomo” di Taino si illumina: sabato 29 novembre – al termine della Messa vigiliare – il neo parroco don Aldo Mascheroni ha benedetto l’installazione delle luci fisse che da stasera faranno risplendere la chiesa parrocchiale per le festività natalizie e nelle future occasioni solenni.

Galleria fotografica Nuove luci per il Dumin di Taino 4 di 11

La realizzazione di questo progetto – piuttosto ambizioso per il piccolo Comune che si affaccia sul Lago Maggiore – è stata voluta dalla Comunità Pastorale San Carlo Borromeo e sostenuta da privati e associazioni locali.

Alla cerimonia di accensione delle luci era presente anche il sindaco Stefano Ghiringhelli e gli Zampognari Arconatesi che hanno intrattenuto la cittadinanza con melodie natalizie.

Questo evento fa da preludio all’ingresso del nuovo parroco e responsabile della Comunità Pastorale di Angera-Ranco-Taino don Aldo, nominato a settembre, che in forma solenne si svolgerà domenica 6 dicembre alle ore 15.30 al santuario della Madonna della Riva angerese con l’affidamento e la consacrazione alla Madonna.

Seguirà alle 16 il saluto dei tre sindaci delle parrocchie presso il palazzo comunale di Angera. Infine alle 16.15 un corteo si dirigerà alla chiesa prepositurale accompagnato dal Corpo musicale angerese Santa Cecilia. Alle 17 Messa solenne con la presenza del Vicario Episcopale don Franco Gallivanone. Al termine apericena per tutti in oratorio.