Natale nel Varesotto: è online lo speciale di VareseNews
Eventi, idee regalo, tavole delle feste, tradizioni e notizie dai paesi, raccolti in un'unica pagina. E dal 1° dicembre arriva il calendario dell'Avvento dei lettori, con una sorpresa al giorno offerta dalle attività del territorio
C’è un momento, ogni anno, in cui la provincia cambia volto. Le piazze si accendono, nei cortili spuntano le casette di legno, le vetrine si riempiono di rosso e d’oro e il calendario si fa improvvisamente fitto di appuntamenti. Quel momento è arrivato, e per accompagnarlo VareseNews rilancia Natale nel Varesotto, lo speciale dedicato al periodo delle feste.
L’idea è semplice: mettere in un unico posto tutto quello che serve per vivere il Natale vicino a casa. Non un elenco da scorrere in fretta, ma una guida che cresce insieme alle settimane di dicembre, con nuovi articoli che si aggiungono man mano che le feste si avvicinano.
LA MAGIA DELLE FESTE VICINO A CASA
Visita lo speciale Natale nel Varesotto
Mercatini, eventi, tradizioni e appuntamenti
Scopri lo speciale →
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Il meglio del Natale sul territorio
Lo speciale è pensato per chi vuole sapere cosa succede nel proprio paese e in quelli vicini. C’è l’agenda eventi con mercatini, concerti, presepi e feste di piazza, per scegliere dove passare un pomeriggio in famiglia o una serata con gli amici.
Per chi è in cerca di regali, uno sguardo alle proposte di botteghe, artigiani, produttori e realtà solidali del territorio, tra idee originali e alternative alla grande distribuzione. Non mancano i suggerimenti per la tavola delle feste, con prodotti, specialità e proposte per i pranzi e le cene di questo periodo.
Lo speciale propone anche approfondimenti dedicati alle tradizioni del Natale lombardo e varesino, con guide sulle usanze locali, le ricette tipiche e la loro storia. A completare lo speciale, le notizie dal territorio, con gli aggiornamenti sulle iniziative di città e paesi, i programmi delle feste e le informazioni utili per organizzarsi.
La novità: il calendario dell’Avvento
La novità di quest’anno è il calendario dell’Avvento di VareseNews, una versione digitale del tradizionale calendario con le finestrelle da aprire giorno dopo giorno.
Sulla pagina dello speciale ci sono venticinque caselle, una per ogni giorno dal 1° al 25 dicembre. Ogni giorno sarà possibile aprire una nuova casella e scoprirne il contenuto, mentre quelle successive resteranno bloccate fino alla data prevista.
Buoni, sconti e gift card sono messi a disposizione dalle attività del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Il calendario offre ai lettori l’opportunità di usufruire di promozioni e vantaggi esclusivi e di conoscere meglio l’offerta di negozi, locali e imprese della provincia.
Un appuntamento quotidiano con lo speciale di VareseNews, che per tutto il mese di dicembre fino a Natale proporrà nuove occasioni per scoprire e scegliere le attività del territorio.
→ Promuovi la tua attività durante le feste: acquista una casella del calendario dell’Avvento di VareseNews. Scrivi a marketing@varesenews.it
Da ascoltare e da guardare
Il Natale, su VareseNews, si è raccontato anche con la voce, nei podcast di Radio Materia. Per entrare nell’atmosfera delle feste si può ripartire da queste puntate.
- Sotto l’albero, Gianni Rodari: il podcast natalizio dedicato allo scrittore nel centenario della nascita, con le sue fiabe e filastrocche. Ascolta
- Il Natale che non si vede: la puntata di Occhi di Riso, sempre di Radio Materia, che riflette sul senso delle feste vissute accanto alla fragilità. Ascolta
Calendario dell’Avvento
Dal 1° al 25 dicembre, apri una casella e scopri buoni, sconti e gift card offerti dalle attività del territorio.
Una casella si apre ogni giorno, dal 1° dicembre.
- ✶ Buoni
- ↘ Sconti
- ▱ Gift card
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