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C’è un momento, ogni anno, in cui la provincia cambia volto. Le piazze si accendono, nei cortili spuntano le casette di legno, le vetrine si riempiono di rosso e d’oro e il calendario si fa improvvisamente fitto di appuntamenti. Quel momento è arrivato, e per accompagnarlo VareseNews rilancia Natale nel Varesotto, lo speciale dedicato al periodo delle feste.

L’idea è semplice: mettere in un unico posto tutto quello che serve per vivere il Natale vicino a casa. Non un elenco da scorrere in fretta, ma una guida che cresce insieme alle settimane di dicembre, con nuovi articoli che si aggiungono man mano che le feste si avvicinano.

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LA MAGIA DELLE FESTE VICINO A CASA

Visita lo speciale Natale nel Varesotto

Mercatini, eventi, tradizioni e appuntamenti

Scopri lo speciale →

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Il meglio del Natale sul territorio

Lo speciale è pensato per chi vuole sapere cosa succede nel proprio paese e in quelli vicini. C’è l’agenda eventi con mercatini, concerti, presepi e feste di piazza, per scegliere dove passare un pomeriggio in famiglia o una serata con gli amici.

Per chi è in cerca di regali, uno sguardo alle proposte di botteghe, artigiani, produttori e realtà solidali del territorio, tra idee originali e alternative alla grande distribuzione. Non mancano i suggerimenti per la tavola delle feste, con prodotti, specialità e proposte per i pranzi e le cene di questo periodo.

Lo speciale propone anche approfondimenti dedicati alle tradizioni del Natale lombardo e varesino, con guide sulle usanze locali, le ricette tipiche e la loro storia. A completare lo speciale, le notizie dal territorio, con gli aggiornamenti sulle iniziative di città e paesi, i programmi delle feste e le informazioni utili per organizzarsi.

La novità: il calendario dell’Avvento

La novità di quest’anno è il calendario dell’Avvento di VareseNews, una versione digitale del tradizionale calendario con le finestrelle da aprire giorno dopo giorno.

Sulla pagina dello speciale ci sono venticinque caselle, una per ogni giorno dal 1° al 25 dicembre. Ogni giorno sarà possibile aprire una nuova casella e scoprirne il contenuto, mentre quelle successive resteranno bloccate fino alla data prevista.

Buoni, sconti e gift card sono messi a disposizione dalle attività del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Il calendario offre ai lettori l’opportunità di usufruire di promozioni e vantaggi esclusivi e di conoscere meglio l’offerta di negozi, locali e imprese della provincia.

Un appuntamento quotidiano con lo speciale di VareseNews, che per tutto il mese di dicembre fino a Natale proporrà nuove occasioni per scoprire e scegliere le attività del territorio.

→ Promuovi la tua attività durante le feste: acquista una casella del calendario dell’Avvento di VareseNews. Scrivi a marketing@varesenews.it

Da ascoltare e da guardare

Il Natale, su VareseNews, si è raccontato anche con la voce, nei podcast di Radio Materia. Per entrare nell’atmosfera delle feste si può ripartire da queste puntate.

Sotto l’albero, Gianni Rodari: il podcast natalizio dedicato allo scrittore nel centenario della nascita, con le sue fiabe e filastrocche. Ascolta

il podcast natalizio dedicato allo scrittore nel centenario della nascita, con le sue fiabe e filastrocche. Ascolta Il Natale che non si vede: la puntata di Occhi di Riso, sempre di Radio Materia, che riflette sul senso delle feste vissute accanto alla fragilità. Ascolta