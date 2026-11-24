Le feste si passano ancora soprattutto a casa, ma il ristorante si prende ogni anno una fetta un po’ più grande. Le stime nazionali per il 2026 arrivano di solito a ridosso del 25 dicembre; quelle più recenti disponibili, relative alle feste dello scorso anno, dicono che il pranzo di Natale al ristorante ha coinvolto circa 5,5 milioni di italiani e il cenone di Capodanno fuori casa circa 4,6 milioni. Nel Varesotto la tendenza è la stessa, con qualche particolarità.

Il pranzo di Natale: 5,5 milioni al ristorante

Secondo l’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio, la federazione dei pubblici esercizi, a Natale 2025 hanno scelto il ristorante 5,5 milioni di persone, l’1,8% in più rispetto all’anno precedente. I locali aperti il 25 dicembre erano oltre 93mila, pari al 69,6% di quelli attivi, per una spesa complessiva stimata in 451 milioni di euro (+7,1%).

Il conto medio è stato di 82 euro a persona, bevande incluse, il 5,1% in più del 2024. In circa sei ristoranti su dieci il menu stava tra i 50 e gli 80 euro, mentre il 19,1% restava sotto i 50. La formula più diffusa è il menu tutto compreso, scelto dal 72,4% dei ristoratori. La clientela è fatta per tre quarti di residenti: i turisti italiani pesano per il 19%, quelli stranieri per circa il 6%.

Nove italiani su dieci restano a casa

Allargando lo sguardo, il ristorante resta una scelta di minoranza. L’indagine Coldiretti/Ixè sul Natale 2025 ha rilevato che il pasto principale delle feste, che per alcuni è la cena della Vigilia e per altri il pranzo del 25, si è consumato in casa nel 91% dei casi: il 44% nella propria abitazione, il 47% da parenti o amici, anche fuori regione. Fuori casa, quindi, circa un italiano su dieci, tra ristoranti e agriturismi, che nelle feste hanno contato oltre 2 milioni di presenze tra pranzi e pernottamenti.

Chi cucina ha speso in media 116 euro a famiglia, con circa otto invitati a tavola e quasi tre ore passate ai fornelli. Per la Vigilia non esiste una stima separata degli italiani al ristorante; quello che si sa è che la cena del 24 resta legata alla tradizione di magro, con il pesce presente su quasi otto tavole su dieci (77%).

Capodanno: il cenone fuori casa per uno su sei

Per la notte di San Silvestro la quota di chi esce è più alta. Secondo Coldiretti/Ixè il 16% degli italiani ha fatto il cenone fuori casa, tra ristoranti, agriturismi e pizzerie, mentre il 42% è rimasto nella propria abitazione e un altro 42% è stato ospite di parenti o amici. La spesa media per il cenone in casa è stata di 104 euro a famiglia, in aumento del 7%.

Fipe ha stimato 4,6 milioni di clienti in oltre 76.500 ristoranti aperti, l’8,5% in più rispetto all’anno prima, soprattutto perché erano aperti più locali: il 57,2%, contro il 52,9% del 2024. La spesa complessiva è arrivata a 439 milioni (+9,7%), con un conto medio di 94 euro per il solo cenone e di 120 euro con il veglione, proposto da poco più di un ristorante su cinque. Al brindisi di mezzanotte, nel 73,6% dei locali c’era solo spumante italiano.

A Varese: tutto esaurito il 25, cresce l’asporto

Dati provinciali ufficiali sul numero di varesini al ristorante non ce ne sono, ma i ristoratori lo scorso anno hanno descritto un andamento in linea con quello nazionale. Giordano Ferrarese, presidente provinciale di Fipe, ha parlato alla Prealpina di un settore che tiene nonostante le incertezze, con cene aziendali più numerose ma budget medi un po’ più bassi.

Due particolarità locali. In provincia di Varese, il giorno di Natale, le serrande abbassate sono un po’ più numerose che altrove, ma la differenza è compensata dalla crescita delle prenotazioni di piatti da asporto: anche chi resta a casa rinuncia sempre più spesso a ore di preparativi. E la richiesta si concentra sul 25: secondo Damiano Simbula, presidente dell’Associazione provinciale cuochi varesini, molte famiglie vanno al ristorante già alla Vigilia, soprattutto a mezzogiorno, ma il tutto esaurito arriva a Natale. C’è chi prenota il tavolo per il 25 dicembre già ad agosto.

I prezzi registrati in provincia per il pranzo di Natale andavano da 55 a 130 euro a persona, mentre per le cene aziendali si restava tra i 45 e i 60 euro. In tavola dominano i classici, dal cappone bollito con la mostarda allo zampone, raccontati nell’articolo sui piatti che non mancano a Natale a Varese.

Casa o ristorante: quanto costa

Un’idea del confronto l’ha data quest’anno una simulazione pubblicata da Italia a Tavola per una famiglia di otto persone: preparare in casa il pranzo di Natale costa circa 250 euro di spesa, ma richiede tra le 12 e le 16 ore di lavoro tra acquisti, cucina e pulizie; al ristorante il conto sale a circa 656 euro. Sul clima generale, una ricerca Teads di novembre indica che il 28,4% degli italiani si aspetta un Natale migliore del precedente, con budget stabili e pianificati per tempo.

Domande frequenti

Quanti italiani pranzano al ristorante a Natale?

Secondo Fipe-Confcommercio, a Natale 2025 sono stati circa 5,5 milioni, con una spesa media di 82 euro a persona.

Quanti italiani fanno il cenone di Capodanno fuori casa?

Circa il 16% secondo Coldiretti/Ixè; Fipe ha stimato 4,6 milioni di clienti nei ristoranti, con una spesa media di 94 euro.

Quanto costa il pranzo di Natale al ristorante in provincia di Varese?

Lo scorso anno i menu andavano da 55 a 130 euro a persona.